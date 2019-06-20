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Тысячи гектаров посевов сельхозкультур гибнут в Брестской области

21.06.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

От засухи пострадали уже почти 20 тысяч гектаров зерновых в Брестской области, но отчаиваться не стоит, уверяют местные власти. Сельхозугодия в Брестской области страдают от засухи, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Тысячи гектаров посевов сельхозкультур гибнут в Брестской области

Аномально жаркая погода установилась в Беларуси с начала месяца – температура воздуха на несколько градусов выше климатической нормы, при этом не выпало даже трети месячной нормы осадков.

Тяжелее всего засуху переносят зерновые культуры, в частности, пшеница и рожь. От недостатка влаги в Брестской области пострадали уже почти 20 тысяч гектаров зерновых.

"На сегодня отчаиваться не надо. Все делается для того, чтобы было зерно. Сеется просо, сеются другие культуры. Сегодня больше кукурузы будет оставлено на зерно. Задача стоит, чтобы продовольственная безопасность и необходимый фураж зерна был обеспечен", - сказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец.

Ставки делают на кукурузу, площадь посева культуры в этом году увеличили примерно на 20 тысяч гектаров. Благодаря ей можно компенсировать недобор кормов - в отличие от других культур она более вынослива.

Специалисты подтверждают: в связи с жарой и недобором осадков агрометеорологическая обстановка в республике складывается довольно сложная, а наиболее неблагоприятные условия отмечаются в Гомельской области.

 
 
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  От засухи пострадали уже почти 20 тысяч гектаров зерновых в Брестской области, но отчаиваться не стоит, уверяют местные власти. Сельхозугодия в Брестской области...
 
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