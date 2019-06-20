В Ленинском районе г. Бреста прошел праздник «ВМЕСТЕ подарим улыбки детям!»

Источник материала: Виртуальный Брест

Уютный дворик территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района сегодня принимал гостей –мальчишек и девчонок оздоровительного лагеря вспомогательной школы г. Бреста. Благодаря организаторам мероприятия - администрации Ленинского района и Совету лидеров молодежи района, ребята приняли участие в увлекательном путешествии в страну под названием «Лето», дружно отгадывали загадки, отвечали на вопросы познавательной викторины, участвовали в играх и конкурсах. Много смеха и улыбок вызвали появление почтальона Печкина и Лесика. Дети фотографировались с новыми друзьями, шутили, обнимались.





Участников праздника поприветствовали заместитель главы администрации Ленинского района - Светлана Козлович и председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь», депутат городского Совета депутатов - Татьяна Авдейчук. В их пожеланиях прозвучали самые важные слова для детей – быть здоровыми, веселыми и как можно чаще дарить друг другу улыбки!





Акцию поддержали: депутат городского Совета депутатов Татьяна Ничишина, первичные организации ОО «Белорусский союз женщин» администрации Ленинского района, территориального центра и РУП «Белпочта», а также школа «Май Бэби», Ленинский РК ОО «БРСМ» г. Бреста, Совет развития молодежного предпринимательства Брестской области.