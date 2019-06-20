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Ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

21.06.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня 2019 года в канун Дня Независимости Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2019 г. № 134 глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич совместно с военным комиссаром города Бреста и Брестского района полковником Валерием Ивановичем Касянюком в торжественной обстановке вручили группе ветеранов и лиц, пострадавших от последствий Великой Отечественной войны, юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», а также поздравления Президента Республики Беларусь с Днем Независимости.

Ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

Обращаясь к присутствующим, глава администрации Вячеслав Васильевич Дашкевич тепло поздравил участников мероприятия с приближающимся праздником, выразил ветеранам искренние слова благодарности за проявленные в тяжелые годы войны стойкость, мужество и героизм, за вклад каждого в общую победу над ненавистным врагом.

Ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

Среди награжденных люди, не жалевшие своей жизни для мирного будущего нашей Родины: партизаны и подпольщики, фронтовики, освобождавшие Беларусь, Прибалтику и Польшу, штурмовавшие Берлин, труженики тыла и бывшие узники фашистских концлагерей.

Военный комиссар города Бреста и Брестского района полковник Валерий Иванович Касянюк, поздравляя ветеранов с вручением награды, пожелал долгих им лет жизни, поблагодарил за неоценимую помощь в воспитании подрастающего поколения на примерах героев-фронтовиков.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 июня 2019 года в канун Дня Независимости Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2019 г. № 134 глава администрации...
 
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