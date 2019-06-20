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В Бресте раздали «Оскаров» конкурса экслибриса для детей и юношества «Exlibris. Brest. 2019»

21.06.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня 2019 года в Выставочном зале на Советской раздавали «Оскаров» Первого международного конкурса экслибриса для детей и юношества «Exlibris. Brest. 2019». В течение года члены жюри просмотрели множество работ конкурсантов и Беларуси, Польши, Украины в трех возрастных категориях.

В Бресте раздали «Оскаров» конкурса экслибриса для детей и юношества «Exlibris. Brest. 2019»

Обладателем Гран-при в категории 14-15 лет стала брестчанка Мария Шумская, чья работа стала конкурсной афишей.

В Бресте раздали «Оскаров» конкурса экслибриса для детей и юношества «Exlibris. Brest. 2019»

Директор Брестской детской школы изобразительных искусств им. А. Алонцева Светлана Вяль рассказала, что учащиеся и педагоги неоднократно участвовали и получали дипломы и призы международных конкурсов, а потому предложили городским властям в год 1000-летия родного города провести выставку гравюры «В поисках истоков» и устроить настоящий фестиваль графики. Он продолжится 21 июня в выставочном зале ДШИИ на Леваневского, 27, где можно посмотреть выставки мастеров эстампа Лембита Лыхмуса (Эстония), Константина Калинович (Украина), Яниса Кириакидиса (Греция) и офорты Виталия Слаука (Беларусь) – в филиале «Спасенные художественные ценности».

 
 
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  20 июня 2019 года в Выставочном зале на Советской раздавали «Оскаров» Первого международного конкурса экслибриса для детей и юношества «Exlibris. Brest. 2019». В течение...
 
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