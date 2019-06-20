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Праздник «Летние олимпийские игры» на базе ГУО «Ясли-сад №55 г. Бреста»

21.06.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Требования к современному человеку таковы, что он должен быть развит не только интеллектуально, но и физически, поэтому прививать любовь к спорту необходимо начинать с дошкольного возраста. На занятиях, в беседах, через игры дети узнают олимпийских героев нашей страны.

Праздник «Летние олимпийские игры» на базе ГУО «Ясли-сад №55 г. Бреста»

В преддверии Европейских игр в ГУО «Ясли-сад №55 г. Бреста», прошло мероприятие под названием «Летние олимпийские игры», организованное для педагогов повышающих квалификацию, на базе Брестского областного института развития образования.

Открытие олимпийских игр прошло в торжественной обстановке. Каждая из команд в единой форме, со своей эмблемой, прошла торжественным маршем и дружно представила свою команду. А главным гостем летних олимпийских игр, была Афродита Ника, которая пожелала все участникам удачи, победы и хорошего настроения.

Праздник «Летние олимпийские игры» на базе ГУО «Ясли-сад №55 г. Бреста»

Программа летних олимпийских игр в ГУО «Ясли-сад №55 г. Бреста» была обширной и включала в себя спортивные состязания.

В ходе олимпиады участники не только продемонстрировали своё спортивное мастерство, но и сплочённость, а также настоящую дружбу. Активными участниками олимпийских игр были не только дети но и гости, которые смело вышли на спортивную площадку и показали свою меткость.

Данное мероприятие подарило детям и взрослым незабываемые впечатления, хорошее позитивное настроение и огромный заряд бодрости. Но олимпиада не бывает без побед и награждений, дружба победила и сплотила детей. Каждый участник получил олимпийскую медаль и дружные аплодисменты присутствующих.

 
Теги: Брест
 
 
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