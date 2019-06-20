Клейниковский сельсовет победил в областном конкурсе среди органов местного самоуправления

Источник материала: Виртуальный Брест

Клейниковский сельский Совет депутатов Брестского района признан победителем областного конкурса среди органов местного самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения в 2018 году. Церемония награждения состоялась сегодня во время сессии Брестского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.





Диплом за первое место и премию облисполкома в размере 500 базовых величин (1 БВ - Br25,5) вручили председателю сельсовета Елене Мельник. Второе место заняли два сельских совета депутатов - Междулесский Березовского района и Святовольский - Ивацевичского. Они получили по 400 базовых величин. По 300 БВ выделено занявшим третье место сельсоветам - Осовецкому Дрогичинского района и Мокровскому - Пружанского.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Святовольского сельсовета Анатолий Щурко, премию облисполкома местный актив направит на создание детской площадки в одноименном агрогородке. "С помощью ОАО "Святая Воля" в деревне Великая Гать мы обустроили стадион: сделали баскетбольную, волейбольную площадки, качели, закупили горки, карусели для детей. Теперь стадион летом не пустует - туда привлекли всю молодежь, проводим разные мероприятия. Сейчас такое же делаем в агрогородке Святая Воля. Разработан проект детской площадки. Уже начали ее строить общими усилиями. Br10,4 тыс. премии также пойдут на благое дело", - сказал Анатолий Щурко.

Последние лет пять сельисполком при поддержке жителей активно занимается благоустройством населенных пунктов: практически ежемесячно в деревнях проводятся субботники, отмечаются лучшие подворья. "На территории сельского совета, я сказал бы, есть все для нормальной жизни людей: участковая больница, амбулатория, аптека, пять пунктов торговли, комбинат бытового обслуживания, отделение связи, филиал банка. Все населенные пункты сельсовета газифицированы. Ежегодно домовладения проверяются на пожарную безопасность, заодно мы смотрим, как люди живут, в чем нуждаются. Основной упор - на благоустройство, наведение порядка, снос пустующих домов", - поделился председатель сельсовета.