Более 2,5 т лома цветных металлов изъято у жителя Столбцов

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичские милиционеры изъяли у жителя Столбцов свыше 2,5 т лома цветных металлов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Сотрудники ОБЭП Барановичского ГОВД остановили автомобиль "Мерседес Вито" под управлением неработающего жителя Минской области 1978 года рождения. В салоне транспортного средства находилось 995 кг лома цветных металлов без соответствующих документов на сумму Br2,6 тыс. Со слов водителя, он перевозил груз по просьбе неработающего жителя Столбцов. Оперативники провели санкционированный осмотр в гараже у предполагаемого хозяина груза и обнаружили там еще 1520 кг лома цветных металлов.

Таким образом, всего правоохранители изъяли 2515 кг металлолома, предназначавшегося для продажи, на общую сумму Br6,5 тыс. По данному факту составлен административный протокол по ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. Ему грозит штраф в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности.





Фото УВД Брестского облисполкома