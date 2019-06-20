Сегодня стартуют II Европейские игры, а какие ошибки испортили II Олимпийские игры в 1900 году?

Источник материала: Tut.by

Организацию II Олимпийских игр 1900 года в Париже хейтил сам Пьер де Кубертен, возродивший Олимпийские игры после полутора тысяч лет забвения. К недостаткам он относил равнодушие парижан к Олимпиаде и ее проведение в одно время с «пошлой ярмаркой». SPORT.TUT.BY приводит хронику и занимательные факты о Париже-1900.

— Информационное продвижение II Олимпийских игр было настолько слабым, что многие спортсмены не знали, что они действительно участвовали в Олимпийских играх, сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

— Олимпиада длилась пять месяцев — примерно с 14 марта по 28 октября. Она проходила в одно время со Всемирной выставкой в Париже. Пьер де Кубертен признал позднее, что ставить Игры в зависимость от «хаотичной и пошлой ярмарки» было ошибкой.

«Если в мире и было место, которое проявило равнодушие к Олимпийским играм, то Париж точно стал первым, — написал Пьер де Кубертен в «Олимпийских мемуарах». Книга увидела свет в 1931 году.

— Более 50 млн человек стали посетителями Всемирной выставки, чтобы увидеть павильоны с достижениями представленных стран, фильмы братьев Люмьер, Эйфелеву башню, Большой дворец искусств, Малый дворец искусств, первую линию метро и многое другое.

— На Олимпиаде в Париже было разыграно 95 комплектов медалей в 20 видах спорта: перетягивание каната, баскская пелота, крокет, конный спорт, поло, водное поло, плавание, легкая атлетика, велоспорт, футбол, теннис, крикет, регби, фехтование, стрельба, стрельба из лука, гольф, гимнастика, гребля, парусный спорт. Кроме того, состоялись турниры в боулинге на траве, гонках на воздушных шарах, стрельбе по голубям.

— Французские спортсмены завоевали более 100 медалей, что неудивительно, ведь, во-первых, среди участников Олимпийских игр больше всего было французов, а, во-вторых, в некоторых дисциплинах были заявлены только французы.

— В олимпийском турнире по крокету как раз состязались только французы родом из Парижа, а единственный проданный билет на эти соревнования находился на руках у англичанина, который приехал из Ниццы специально ради Олимпиады.

— 26 августа 1900 года команда-двойка по гребле из Голландии была вынуждена заменить рулевого на мальчишку-француза в возрасте от 7 до 12 лет и в итоге выиграла заезд. Мальчишку позвали на церемонию награждения, его сфотографировали вместе с победителями, однако затем он исчез. Годы поисков не привели к успеху.

— Во II Олимпийских играх впервые соревновались женщины. Первым соревнованием с участием женщин стал поединок по крокету между миссис Брохи и мисс Онье. Первой олимпийской чемпионкой в истории стала теннисистка из Англии Шарлотта Купер.

— «Несмотря на то что Олимпийские игры, проходившие одновременно со Всемирной выставкой, не произвели ожидаемого эффекта, тем не менее они показали рост спортивно-технических результатов и окончательно утвердили жизненность олимпийских состязаний», — уверены в Белорусском государственном университете физической культуры.

Видео с хроникой II Олимпийских игр предоставлено организаторами выставки в Минске крупнейшей частной коллекции олимпийских наград и медалей, принадлежащей Владимиру Потанину. Экспозиция будет представлена в Минской городской ратуше с 21 июня по 14 июля.