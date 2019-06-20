Яблоко в обмен на полиэтиленовый пакет. Необычную акцию провели в столичном ТЦ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня в одном из торговых центров столицы прошла необычная акция. Можно было получить яблоко за полиэтиленовый пакет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцию провели, чтобы обратить внимание минчан на пользу вторичной переработки отходов. В трёх торговых центрах уже появились контейнеры для таких пакетов, которые впоследствии обретут вторую жизнь. Польза очевидна: из 100 старых «маек» можно сделать 99 новых. Здесь и экономия, и забота о будущем.



















