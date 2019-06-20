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И решетка нашлась, и ямы засыпали. У нас новые герои на «Доске почета»
Источник материала: Tut.by
Как понять городским властям, чего от них хотят горожане? В американском городе Санта-Моника три года назад запустили сайт, где жители могут высказать свое мнение по самым разным поводам. Слоган проекта: «Самый быстрый способ сказать, что вам нравится и не нравится в городе». Нам еще к этому предстоит прийти, но движение в эту сторону мы видим. Хотя бы по тому, что наша рубрика «Доска
Кстати, в Санта-Монике горожане обсуждаются самые разные вопросы: отказаться ли от парковочного кармана ради кафе, нравятся ли граффити на фасадах, какой проект ландшафтного дизайна для сквера выбрать. Кто знает, может, когда-то и мы создадим площадку не только для оперативного решения проблем с лужами или люками, но и для изучения мнения горожан. Например, у минчан (или жителей других городов) начнут спрашивать: нужна ли нам улица Василя Быкова и можно ли потрогать скульптуру городового?
Зато на этой неделе активно поработали минские коммунальные службы. Вот, например, читатели с проспекта Дзержинского, 11,
Их уже отремонтировали.
Минск, улица Кунцевщина, 36. Жители района жаловались на отсутствие подхода к светофору со стороны пешеходной дорожки. Чтобы перейти дорогу, люди вынуждены были вытаптывать зеленую зону либо обходить по проезжей части. А в прошлом году еще и столбики поставили.
И вот, смотрите: проложили все же дорожку к светофору.
И снова улица Могилевская, 16. Там наконец-то напротив 11-го подъезда на совесть заделали дыру в асфальте.
На прошлой неделе люди заметили провалы грунта вокруг канализационных колодцев по улице "Звезды", 10.
ЖЭУ Московского района уже устранил провал.
Очень оперативно сработали на Одинцова, 41: лестницу отремонтировали. Буквально неделю назад она выглядела вот так:
А теперь там совсем все по-другому!
И вот еще один интересный случай. Во дворе дома по улице Уборевича, 50, несколько лет никак не могли установить решетку над ливневым стоком, пересекающим тротуар. Для детей, которые ходят по нему в детский садик, это, может, и не препятствие. Но для пожилых людей это непреодолимая преграда.
Люди попросили TUT.BY, чтобы мы поинтересовались, где же решетка. Мы спросили и получили самый правильный и быстрый ответ за все время существования рубрики: «Так вот же она!»
От редакции. Предлагаем всем читателям поучаствовать в создании девиза новой рубрики «Доска почета». Мы вот придумали такой вариант: «Делай сразу хорошо, плохо само получится». Ваши варианты ждем на почте
И не забывайте присылать примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый быстрый способ сказать, что вам нравится и не нравится в городе.
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