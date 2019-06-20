И решетка нашлась, и ямы засыпали. У нас новые герои на «Доске почета»

Источник материала: Tut.by

Как понять городским властям, чего от них хотят горожане? В американском городе Санта-Моника три года назад запустили сайт, где жители могут высказать свое мнение по самым разным поводам. Слоган проекта: «Самый быстрый способ сказать, что вам нравится и не нравится в городе». Нам еще к этому предстоит прийти, но движение в эту сторону мы видим. Хотя бы по тому, что наша рубрика «Доска позора » обзавелась антиподом — «Доской почета ». То есть пожелания людей услышали.

Кстати, в Санта-Монике горожане обсуждаются самые разные вопросы: отказаться ли от парковочного кармана ради кафе, нравятся ли граффити на фасадах, какой проект ландшафтного дизайна для сквера выбрать. Кто знает, может, когда-то и мы создадим площадку не только для оперативного решения проблем с лужами или люками, но и для изучения мнения горожан. Например, у минчан (или жителей других городов) начнут спрашивать: нужна ли нам улица Василя Быкова и можно ли потрогать скульптуру городового?

Зато на этой неделе активно поработали минские коммунальные службы. Вот, например, читатели с проспекта Дзержинского, 11, сообщали , что после зимы просел асфальт и провалились ливневые решетки.





Их уже отремонтировали.





Минск, улица Кунцевщина, 36. Жители района жаловались на отсутствие подхода к светофору со стороны пешеходной дорожки. Чтобы перейти дорогу, люди вынуждены были вытаптывать зеленую зону либо обходить по проезжей части. А в прошлом году еще и столбики поставили.



Фото предоставлено читателем

И вот, смотрите: проложили все же дорожку к светофору.



Фото предоставлено читателем

И снова улица Могилевская, 16. Там наконец-то напротив 11-го подъезда на совесть заделали дыру в асфальте.





На прошлой неделе люди заметили провалы грунта вокруг канализационных колодцев по улице "Звезды", 10.



Фото предоставлено читателем

ЖЭУ Московского района уже устранил провал.



Фото предоставлено читателем

Очень оперативно сработали на Одинцова, 41: лестницу отремонтировали. Буквально неделю назад она выглядела вот так:



Фото предоставлено читателем

А теперь там совсем все по-другому!



Фото предоставлено читателем

И вот еще один интересный случай. Во дворе дома по улице Уборевича, 50, несколько лет никак не могли установить решетку над ливневым стоком, пересекающим тротуар. Для детей, которые ходят по нему в детский садик, это, может, и не препятствие. Но для пожилых людей это непреодолимая преграда.



Фото предоставлено читателем

Люди попросили TUT.BY, чтобы мы поинтересовались, где же решетка. Мы спросили и получили самый правильный и быстрый ответ за все время существования рубрики: «Так вот же она!»



Фото предоставлено читателем

От редакции. Предлагаем всем читателям поучаствовать в создании девиза новой рубрики «Доска почета». Мы вот придумали такой вариант: «Делай сразу хорошо, плохо само получится». Ваши варианты ждем на почте stroika@tutby.com .

И не забывайте присылать примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com .