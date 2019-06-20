В Минске семь человек застряли в лифте с маленькими детьми. Дело обернулось вызовом МЧС

Источник материала: Tut.by

Минчане с маленькими детьми застряли в лифте в новостройке. «Через 40 минут никто не приехал, мы опять звонили диспетчеру — ответа не было», — рассказывает Светлана Синкевич. Не дождавшись аварийной бригады, люди вызвали спасателей. Почему лифт остановился, как скоро приехала аварийка и когда по таким вызовам выезжает МЧС — в материале TUT.BY.



Новостройка на Маршала Лосика. Скриншот Яндекс. Карты

— В лифте нового дома застряли мы всемером — четверо взрослых и трое маленьких детей — в жару. Лифт остановился, до этого он падал со скрежетом ориентировочно два этажа, — рассказывает минчанка Светлана Синкевич, одна из застрявших в лифте днем 15 июня по адресу Маршала Лосика, 27.

Женщина предполагает, что лифт падал, а потом остановился между третьим и вторым этажами.

— Лифт резко затрясло, и был сильный удар — все даже присели. Дети испугались, начали плакать. Такой удар был, будто с высоты прыгаешь. Мы сразу нажали на кнопку вызова диспетчера, она ответила: «Ждите». Спустя минут 15 мы опять позвонили ей, но она сказала: «Хватит звонить, заявка принята!». Потом на наши вызовы она не отвечала. Мобильный телефон связь не поддерживал. Воздуха было очень мало, мы все стояли, истекая потом, а потом разжали небольшую щелку в двери и стали дышать по очереди.

По словам Светланы, дети в лифте не прыгали, ехали спокойно, один ребенок — на руках, двое — с мамой у стены. Перегруза в лифте не было — он грузовой.

Не дождавшись аварийной службы, семьи вызвали наряд МЧС. Просунули телефон в щель между дверями и наугад набирали номер.

— Ребята приехали через минут пять и достали нас. Я была почти вся синяя, но это уже из-за того, что нас доставали оттуда через маленькую щель. МЧС вытягивали нас из лифта сверху.



Фото: Светлана Синкевич

Светлана Синкевич говорит, что бригада лифтовой службы, по ощущениям, пришла спустя 10 минут после отъезда спасателей, но признает, что время не фиксировала.

— Сколько ругани на нас вылилось от пришедших мужчины и женщины. Прозвучало обещание сломанный лифт неделю не делать, чтобы мы ощутили прелести ходьбы. Женщина сказала, что они шли к нам пять километров пешком, а машин у их нет вообще. Такого хамства мы не встречали нигде, тем более люди находились на работе, — рассказывает Светлана.

Минчанка пожаловалась, что лифт уже ломался в тот же день. Частые поломки были и в соседнем, четвертом, подъезде.

МЧС: выезжаем, когда в лифте маленькие дети или беременные

В МЧС подтвердили, что такой вызов был. В 13.49 поступило сообщение, в 14.01 лифтовую кабину открыли.

— На такие случаи выезжаем, когда в лифте могут находиться маленькие дети. В этом случае там было трое детей — 2016, 2013, 2011 годов рождения. Выезжаем и если в лифте беременные женщины или те, кому экстренно нужна помощь медиков — например, ухудшилось здоровье, — объясняет представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

Лифтовая служба: «Были случаи, когда люди по полтора часа сидели»

Обслуживает лифты в этом доме «Лифтсервис». В диспетчерской организации нам объяснили, что по городу работают районные бригады с дежурными механиками, если они не справляются, то вызывают машину аварийной службы. «Аварийка» по вызовам жильцов не ездит, исключение — ночное время.

— Этот лифт после того, как там побывало МЧС, поставили на простой на двое суток. Там сломали все, что могли сломать. Люди застряли в 13.35, в 13.48 поступил звонок в МЧС, мы просили, чтобы подождали, не ломали лифт. Механик сразу же вышел, но они ходят пешком. Только лифт сломали, как сразу пришел механик. Им надо было потерпеть совсем чуть-чуть.

Заметим, бригада, которая обслуживает дом на Маршала Лосика, 27 находится на Горецкого, 43. Расстояние между этими объектами — два километра, дорога занимает около 20 минут.

Диспетчер объясняет, что лифт упасть не мог. У пассажиров возникает ощущение падения, когда лифт «садится» на ловители. Такое может произойти при резком движении, прыжке или толчке двери. Система ловителей нужна, чтобы лифт не оборвался.

— Им показалось, что лифт оборвался, а он стал между этажами. Что касается норматива прибытия, то его нет. Все индивидуально. Мы сами стараемся уложиться в 45 минут, но бывают разные ситуации. Например, если у всего района отключили напряжение и все, кто ехал в лифте, застряли — их нереально освободить за 45 минут. Поэтому бывали случаи, когда люди по полтора часа сидели.

Время прибытия на место аварийной лифтовой службы действительно никаким нормативным актом не регулируется, существующий ТКП аварийно-технического обслуживания жилфонда не распространяется на обслуживание лифтов в домах.

За подробным комментарием нам посоветовали обратиться в бригаду, которая обслуживала новостройку, — на производственный участок № 6. Там не стали с нами поддерживать разговор, но успели сказать, что лифт не сломался, а сработала цепь безопасности.

— Вы какое отношение имеете к лифту? Что я вам буду комментировать? Лифт в рабочем состоянии. В МЧС не нужно звонить, потому что они освобождают неправильно, с грубыми нарушениям. Работали как положено, все по инструкции, — сказал Иван Владимирович из производственного участка № 6 и положил трубку.