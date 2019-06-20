|
В Минске семь человек застряли в лифте с маленькими детьми. Дело обернулось вызовом МЧС
Источник материала: Tut.by
Минчане с маленькими детьми застряли в лифте в новостройке. «Через 40 минут никто не приехал, мы опять звонили диспетчеру — ответа не было», — рассказывает Светлана Синкевич. Не дождавшись аварийной бригады, люди вызвали спасателей. Почему лифт остановился, как скоро приехала аварийка и когда по таким вызовам выезжает МЧС — в материале TUT.BY.
— В лифте нового дома застряли мы всемером — четверо взрослых и трое маленьких детей — в жару. Лифт остановился, до этого он падал со скрежетом ориентировочно два этажа, — рассказывает минчанка Светлана Синкевич, одна из застрявших в лифте днем 15 июня по адресу Маршала Лосика, 27.
Женщина предполагает, что лифт падал, а потом остановился между третьим и вторым этажами.
— Лифт резко затрясло, и был сильный удар — все даже присели. Дети испугались, начали плакать. Такой удар был, будто с высоты прыгаешь. Мы сразу нажали на кнопку вызова диспетчера, она ответила: «Ждите». Спустя минут 15 мы опять позвонили ей, но она сказала: «Хватит звонить, заявка принята!». Потом на наши вызовы она не отвечала. Мобильный телефон связь не поддерживал. Воздуха было очень мало, мы все стояли, истекая потом, а потом разжали небольшую щелку в двери и стали дышать по очереди.
По словам Светланы, дети в лифте не прыгали, ехали спокойно, один ребенок — на руках, двое — с мамой у стены. Перегруза в лифте не было — он грузовой.
Не дождавшись аварийной службы, семьи вызвали наряд МЧС. Просунули телефон в щель между дверями и наугад набирали номер.
— Ребята приехали через минут пять и достали нас. Я была почти вся синяя, но это уже из-за того, что нас доставали оттуда через маленькую щель. МЧС вытягивали нас из лифта сверху.
Светлана Синкевич говорит, что бригада лифтовой службы, по ощущениям, пришла спустя 10 минут после отъезда спасателей, но признает, что время не фиксировала.
— Сколько ругани на нас вылилось от пришедших мужчины и женщины. Прозвучало обещание сломанный лифт неделю не делать, чтобы мы ощутили прелести ходьбы. Женщина сказала, что они шли к нам пять километров пешком, а машин у их нет вообще. Такого хамства мы не встречали нигде, тем более люди находились на работе, — рассказывает Светлана.
Минчанка пожаловалась, что лифт уже ломался в тот же день. Частые поломки были и в соседнем, четвертом, подъезде.
МЧС: выезжаем, когда в лифте маленькие дети или беременные
В МЧС подтвердили, что такой вызов был. В 13.49 поступило сообщение, в 14.01 лифтовую кабину открыли.
— На такие случаи выезжаем, когда в лифте могут находиться маленькие дети. В этом случае там было трое детей — 2016, 2013, 2011 годов рождения. Выезжаем и если в лифте беременные женщины или те, кому экстренно нужна помощь медиков — например, ухудшилось здоровье, — объясняет представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.
Лифтовая служба: «Были случаи, когда люди по полтора часа сидели»
Обслуживает лифты в этом доме «Лифтсервис». В диспетчерской организации нам объяснили, что по городу работают районные бригады с дежурными механиками, если они не справляются, то вызывают машину аварийной службы. «Аварийка» по вызовам жильцов не ездит, исключение — ночное время.
— Этот лифт после того, как там побывало МЧС, поставили на простой на двое суток. Там сломали все, что могли сломать. Люди застряли в 13.35, в 13.48 поступил звонок в МЧС, мы просили, чтобы подождали, не ломали лифт. Механик сразу же вышел, но они ходят пешком. Только лифт сломали, как сразу пришел механик. Им надо было потерпеть совсем чуть-чуть.
Заметим, бригада, которая обслуживает дом на Маршала Лосика, 27 находится на Горецкого, 43. Расстояние между этими объектами — два километра, дорога занимает около 20 минут.
Диспетчер объясняет, что лифт упасть не мог. У пассажиров возникает ощущение падения, когда лифт «садится» на ловители. Такое может произойти при резком движении, прыжке или толчке двери. Система ловителей нужна, чтобы лифт не оборвался.
— Им показалось, что лифт оборвался, а он стал между этажами. Что касается норматива прибытия, то его нет. Все индивидуально. Мы сами стараемся уложиться в 45 минут, но бывают разные ситуации. Например, если у всего района отключили напряжение и все, кто ехал в лифте, застряли — их нереально освободить за 45 минут. Поэтому бывали случаи, когда люди по полтора часа сидели.
Время прибытия на место аварийной лифтовой службы действительно никаким нормативным актом не регулируется, существующий
За подробным комментарием нам посоветовали обратиться в бригаду, которая обслуживала новостройку, — на производственный участок № 6. Там не стали с нами поддерживать разговор, но успели сказать, что лифт не сломался, а сработала цепь безопасности.
— Вы какое отношение имеете к лифту? Что я вам буду комментировать? Лифт в рабочем состоянии. В МЧС не нужно звонить, потому что они освобождают неправильно, с грубыми нарушениям. Работали как положено, все по инструкции, — сказал Иван Владимирович из производственного участка № 6 и положил трубку.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане с маленькими детьми застряли в лифте в новостройке. Чтобы выбраться, вызывали спасателей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)