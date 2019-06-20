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Загадка на выходные от автора математических видео. Сможете решить за 90 секунд?

21.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преш Талвалкар, автор книги «Теория радости игры: введение в стратегическое мышление», выкладывающий видео о математике и загадках на YouTube, также ведет блог, где делится своими любимыми задачами и головоломками. Предлагаем вам решить одну из них.


Изображение: JESHOOTS.COM / unsplash.com

Эта задачка проще и интереснее, чем кажется. Ее автор предлагает всем найти решение за 90 секунд. И это возможно!

Имеется простое уравнение четвертой степени с одной переменной. Нам нужно быстро решить второе уравнение, на сей раз шестой степени, с той же переменной.


Если вы не решите его за 90 секунд, ничего страшного. Автор честно признался, что сначала не получилось и у него. Попробуете?

Мы опубликуем ответ и решение в понедельник.

 
 
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Преш Талвалкар, автор книги «Теория радости игры: введение в стратегическое мышление», выкладывающий видео о математике и загадках на YouTube, также ведет блог, где...
 
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