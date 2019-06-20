8 историй парней (до 23 лет), узнавших о беременности своих девушек

Источник материала: Tut.by

Одно дело, когда пара планирует ребенка, и совсем другое, когда новость о пополнении в семье становится полной неожиданностью. Мы нашли молодых парней, которые анонимно рассказали нам, что они делали, когда узнавали о беременности своих «вторых половинок». Держите восемь колоритных историй — как с «хеппи-эндом», так и с минорным финалом.



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Родион: «Подумал, что меня накалывают»

23 года, Минск, тестировщик.

Я узнал о беременности девушки во время своего распределения. Уже два месяца я зависал в Барановичах, и тут она звонит и говорит, что у нас будет ребенок.

Мы не виделись больше четырех недель, и я подумал, что меня накалывают. Мол, это вообще не мой ребенок и мне просто хотят прикрутить рога. Начал играть в детектива: как она это поняла, когда? Точно ли это беременность и не обманывает ли она меня?

Потом мы все подсчитали, сверив дни с нашей последней встречи. Стали думать над именем, свадьбой — я принял свою роль папаши. Хотя с окончательной мыслью об отцовстве я свыкся только после того, как увидел глаза ребенка — действительно мои.

Игорь: «Кричал о любви громче всех и сбежал»

23 года, Брест, специалист по продажам.

Моя девушка была беременна еще до встречи со мной. История классическая: бывший парень, который кричал о любви громче всех, после новости о беременности сразу сбежал. Даже расстаться с ней не смог нормально, сделал все по телефону.



Фото: pixabay.com

Когда у нас завязались отношения, она захотела сделать аборт: думала, что я не буду тягаться с чужим ребенком. Но отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Этим я и планирую заняться: сейчас мы на восьмом месяце беременности.

Глеб: «Ответила, что я незрелый трус»

22 года, Минск, повар-пиццер.

Думаю, мне достался самый печальный сценарий. С девушкой я встречался уже несколько лет: вместе жили, ездили в путешествия. Никаких ультиматумов друг другу не ставили, но было одно условие: мы не заводим ребенка до тех пор, пока не построим собственное жилье. Я не хотел мыкаться с младенцем по съемным квартирам — это бесконечный стресс.

Как оказалось, для моей девушки это стрессом не было. В один прекрасный момент она просто отправила мне фото теста с двумя полосками, мол, поздравляю, папаша. На вопрос «как так получилось, ведь мы пользовались презервативом» она ответила, что специально его проколола — устала ждать, пока мы обзаведемся собственным домом.

Своего жилья нет, хорошей работы — тоже. На мое предложение сделать аборт она ответила, что я просто незрелый трус. Рассорились, она ушла. Теперь живет с другим мужчиной, растит дочку: я плачу алименты, но с ребенком практически не вижусь — ее «папа» против.

Никита: «Думали не головой, а другими местами»

20 лет, Минск, студент.

В подростковые годы я думал, что в сексе без презерватива можно обойтись — главное все сделать вовремя. Мы с моей девушкой заканчивали 11 класс, думали не головой, а другими местами, и остановиться в нужный момент не получилось.



Фото: jeshoots.com

На следующий день девушка в слезах заявила, что беременна. Не знаю, как она это поняла (видимо, просто паниковала), но вместо школы я побежал в аптеку, за таблеткой «следующего дня». Покупать такое «лекарство» было очень стремно, но альтернатив не было — девушка не хотела идти в аптеку.

Пронесло, папой я не стал, но после этого случая всегда ношу с собой презервативы. Да и несколько месяцев после этого случая я вообще секса боялся — не хотелось еще раз краснеть перед аптекарем.

Вадим: «О беременности узнал от матери жены»

21 год, Столбцы, слесарь-сантехник.

Со своей женой я начал встречаться еще в восьмом классе. Уже тогда я понимал, что хочу быть с этим человеком всегда, хочу жить с ней в одном доме и воспитывать наших детей.

В школе это были просто мечты, потом началась взрослая жизнь: мы одновременно получили среднее специальное образование, начали вместе жить. В один момент задумались над тем, чтобы завести ребенка: деньги были, машина, жилье. Попробовали, начали ждать: неделя проходит, месяц, два — никаких изменений.

В итоге о беременности супруги я узнал от ее матери. Ей она сказала сразу, как тест сделала, а мне сказать боялась — думала, что я передумаю насчет ребенка. Не передумал — ребенка от нее я всегда хотел.

Глеб: «Пересчитал полоски 15 раз — действительно две»

23 года, Гродно, инженер.

Моя ситуация киношная: я увидел в ванной тест на беременность с двумя полосками. Повертел его в руках, раз 15 пересчитал полоски — действительно две. Пошел с этой штукой к своей девушке — спрашивать, что делать будем и когда она хотела мне об этом рассказать.



Фото: pixabay.com

Ответила, что хочет делать аборт, а рассказывать вообще не хотела: думала все сделать быстро, в одиночку. В итоге мы на операцию отправились вдвоем, срок был маленький, прошло все безболезненно.

Сейчас мы не можем позволить себе ребенка: слишком мало заработали, слишком мало чего узнали, чтобы учить детей. Мы хотим себе сына, но в будущем — тогда, когда будем уверены в завтрашнем дне. У ребенка должна быть богатая жизнь — не хочу, чтобы он жил в доме, в котором считают копейки.

Никита: «Увидел дочку через три месяца после ее рождения»

21 год, Минск, сборщик мебели.

О том, что моя девушка беременна, я узнал в казарме. Две недели назад меня забрали на службу, а тут я узнаю, что у меня будет ребенок. Просто представьте: пока я буду год носить берцы, моя девушка будет девять месяцев носить нашего ребенка. Как тебе такое, Илон Маск?

Если кратко, то вся служба прошла как на иголках. Все, что происходило в армии, проходило мимо меня: мозг обращал внимание не на воинскую службу, а на сообщения, которые мне присылала мать моего будущего ребенка. Вживую свою дочку я увидел только спустя три месяца после ее рождения: сразу к ней помчался, даже домой не заезжал. Хотя теперь у нас дом общий — свадьбу сыграли, растим ребенка, и сами стараемся расти, чтобы быть ей примером.

Алексей: «Влип в пятилетнюю романтику»

22 года, Гомель, видеомонтажер.

Когда я поступал в универ, пообещал себе, что не буду влезать в серьезные отношения, а в итоге влип в пятилетнюю романтику. С Настей мы встречались пять курсов и делали все, чем должны заниматься студенты: учились, тусили, делали ошибки и пытались их исправить.



Фото: pixabay.com

По словам Насти, одной из таких «ошибок» стала ее беременность. О ней она мне сообщила на четвертом курсе, на перерыве между второй и третьей парой. Буднично прощебетала, что случилась вот такая вот заминка, но она уже побывала у врача и все решила. Я спросил, почему она не посоветовалась со мной, но Настя сказала, что ее тело — ее дело, рожать ребенка ей, а не мне, и она сама решит, когда это нужно будет делать.

Тогда я смолчал. Мы расстались через месяц после того, как получили дипломы: закончились вещи, которые связывали бы нас вместе. Сейчас я думаю: может быть, ребенок был бы нашим связующим звеном и нужно было настоять на своем, а не просто молчать? Или я обманываю себя и не хочу признать, что не смог сохранить отношения?

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