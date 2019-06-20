Минск приветствует II Европейские игры

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 21 по 30 июня Республика Беларусь принимает II Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.

В рамках II Европейских игр медали будут разыграны в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в городе Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Во время проведения Игр в белорусскую столицу приедет около 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов.

Проведение Игр в г. Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижению олимпийских ценностей и здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.

В решении вопросов по гостеприимной встрече и комфортному пребыванию иностранных болельщиков и участников Игр в полной мере вовлечена туристическая отрасль, гостиничная и транспортная инфраструктура белорусской столицы. В этом контексте разработан комплексный план транспортного обслуживания, в котором также учтены повседневные потребности города.

В течение 10 дней спортсмены разыграют 200 комплектов медалей.

Напомним: I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 г. в столице Азербайджана — г. Баку. Белорусские спортсмены завоевали 43 награды, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей Республика Беларусь заняла 7-е место.

В текущем году в состав белорусской делегации вошел 221 спортсмен. Перед ними стоит задача завоевать не меньшее количество наград, чем было на І Европейских играх.

По материалам фонда

«Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года».