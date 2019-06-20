ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В райсовете депутатов. На учете — каждое бесхозное строение

21.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Снос ветхих и пустующих строений и сооружений, вовлечение высвобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот стали предметом

обсуждения депутатов на одном из совместных

заседаний президиума и постоянной комиссии по аграрным вопросам,

продовольствию, экологии и рациональному

использованию

природных ресурсов

Несвижского районного

Совета депутатов

под руководством

его председателя

Валерия Лазюка.

В райсовете депутатов. На учете — каждое бесхозное строение

В президиуме — начальник управления по труду,
занятости и социальной защите Несвижского
райисполкома Татьяна Толстик, председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию,
экологии и рациональному использованию природных ресурсов, директор ОАО «Новая жизнь» Андрей Ратомский,
председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк и начальник Несвижского РОЧС
подполковник внутренней службы Виталий Бокун

По вопросу «О работе сельских Советов депутатов, сельскохозяйственных организаций по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» основными докладчиками были главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Людмила Шкода, начальник отдела землеустройства райисполкома Наталья Сидоренко. В обсуждении проблемы также приняли участие председатель Несвижского суда Олег Логачев, заведующий Несвижским филиалом Дзержинского бюро по Государственной регистрации и технической инвентаризации имущества Андрей Пигуль, председатели поселкового и сель-ских Советов депутатов, руководители сельскохозяйственных предприятий района.

Ветхие и пустующие дома — неприглядная сторона малых городов и сельских населенных пунктов Беларуси. Поэтому в  Несвижском районе этому вопросу уделяют немалое внимание. Сельскими и поселковым Советами депутатов ведется планомерная работа по сносу пустующих и ветхих домов, принимаются определенные меры по рекультива-             ции и вовлечению в сельскохозяйственный оборот свободных участков. Так, за пять месяцев 2019 года снесено 38 пустующих и ветхих домов, в том числе 21 — собственниками. Вовлечен в хозяйственный оборот 91 свободный земельный участок общей площадью 29,7 га. Системно эта работа ведется в Ланском, Сновском, Сейловичском и Несвижском сельских Советах депутатов. Определенную помощь сельсоветам в наведении порядка на землях населенных пунктов оказывают сельскохозяйственные предприятия. Несвижским районным исполнительным комитетом под полную потребность выделяются соответствующие бюджетные средства. На эти цели в 2019 году направлено 36 тысяч рублей или 720 рублей на снос одного дома.

На данный момент в районе насчитывается 269 строений, по которым требуется проведение процедурных действий. Более всего их находится в населенных пунктах Липского, Козловского и Городейского сельсоветов. С владельцами 143 домов ведется переписка о намерении дальнейшего использования принадлежащих им построек — их обустройству или сносу. Насчитывается 81 дом, где собственники не установлены.

Присутствующие на совмест-ном заседании обсудили подробный алгоритм работы с неприглядной, заброшенной недвижимостью. Ими было отмечено, что в районе должным образом пока не налажена продажа пустующих домов, пригодных для проживания, а также в большей результативности нуждается работа по рекультивации и вовлечению в оборот свободных земельных участков. Всё это нашло отражение в принятом президиумом и постоянной комиссией по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Несвижского районного Совета депутатов решении.

— Наша общая цель — обеспечить отсутствие в сельских населенных пунктах пустующих и ветхих домов, а также неиспользуемых земель, — подчерк-нул во время встречи Валерий Лазюк.

Оксана ГРОХ.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снос ветхих и пустующих строений и сооружений, вовлечение высвобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот стали предметом обсуждения депутатов на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На тему морали. Эх! Размахнись, нога…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика