В райсовете депутатов. На учете — каждое бесхозное строение

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Снос ветхих и пустующих строений и сооружений, вовлечение высвобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот стали предметом

обсуждения депутатов на одном из совместных

заседаний президиума и постоянной комиссии по аграрным вопросам,

продовольствию, экологии и рациональному

использованию

природных ресурсов

Несвижского районного

Совета депутатов

под руководством

его председателя

Валерия Лазюка.





По вопросу «О работе сельских Советов депутатов, сельскохозяйственных организаций по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» основными докладчиками были главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Людмила Шкода, начальник отдела землеустройства райисполкома Наталья Сидоренко. В обсуждении проблемы также приняли участие председатель Несвижского суда Олег Логачев, заведующий Несвижским филиалом Дзержинского бюро по Государственной регистрации и технической инвентаризации имущества Андрей Пигуль, председатели поселкового и сель-ских Советов депутатов, руководители сельскохозяйственных предприятий района.

Ветхие и пустующие дома — неприглядная сторона малых городов и сельских населенных пунктов Беларуси. Поэтому в Несвижском районе этому вопросу уделяют немалое внимание. Сельскими и поселковым Советами депутатов ведется планомерная работа по сносу пустующих и ветхих домов, принимаются определенные меры по рекультива- ции и вовлечению в сельскохозяйственный оборот свободных участков. Так, за пять месяцев 2019 года снесено 38 пустующих и ветхих домов, в том числе 21 — собственниками. Вовлечен в хозяйственный оборот 91 свободный земельный участок общей площадью 29,7 га. Системно эта работа ведется в Ланском, Сновском, Сейловичском и Несвижском сельских Советах депутатов. Определенную помощь сельсоветам в наведении порядка на землях населенных пунктов оказывают сельскохозяйственные предприятия. Несвижским районным исполнительным комитетом под полную потребность выделяются соответствующие бюджетные средства. На эти цели в 2019 году направлено 36 тысяч рублей или 720 рублей на снос одного дома.

На данный момент в районе насчитывается 269 строений, по которым требуется проведение процедурных действий. Более всего их находится в населенных пунктах Липского, Козловского и Городейского сельсоветов. С владельцами 143 домов ведется переписка о намерении дальнейшего использования принадлежащих им построек — их обустройству или сносу. Насчитывается 81 дом, где собственники не установлены.

Присутствующие на совмест-ном заседании обсудили подробный алгоритм работы с неприглядной, заброшенной недвижимостью. Ими было отмечено, что в районе должным образом пока не налажена продажа пустующих домов, пригодных для проживания, а также в большей результативности нуждается работа по рекультивации и вовлечению в оборот свободных земельных участков. Всё это нашло отражение в принятом президиумом и постоянной комиссией по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Несвижского районного Совета депутатов решении.

— Наша общая цель — обеспечить отсутствие в сельских населенных пунктах пустующих и ветхих домов, а также неиспользуемых земель, — подчерк-нул во время встречи Валерий Лазюк.

Оксана ГРОХ.