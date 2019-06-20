На тему морали. Эх! Размахнись, нога…

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В начале июня Несвижским РОСК возбуждено сразу два уголовных дела по фактам хулиганства. Как сообщил следователь Несвижского РОСК капитан юстиции О.И. Гурин, несовершеннолетний житель д. Хвоево около полуночи, возвращаясь домой от друзей, из хулиганских побуждений сломал шесть пролетов забора кладбища, которое находится между населенными пунктами.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы.

Второе происшествие, по факту которого возбуждено уголовное дело, случилось в райцентре, около трех часов ночи, когда «герои» печальной истории возвращались домой, отдохнув в одном из питейных заведений города. Компания была навеселе и решила порезвиться, выбрав для этого центральную улицу. Когда один из молодых людей «приложился» к нескольким секциям забора, от шума проснулся один из жителей многоэтажки. С балкона он попытался успокоить уличных хулиганов, но в ответ услышал только грубость… Нарушителей покоя к порядку призвали сотрудники милиции.

Как сообщил следователь Несвижского РОСК старший лейтенант юстиции Б.В. Терпицкий, по факту возбуждено уголовное дело.

Согласно статистике, хулиганские действия, в основном, совершает молодежь от 16 до 25 лет. Порой причиной такого неуравновешенного поведения является желание кому-то что-то доказать, обратить на себя внимание (например, девушки), показать свое превосходство таким образом. Ну а если человек хулиганит «под градусом», то, как утверждают специалисты-медики, здесь срабатывает другое. У энергичного и шумного человека появляется большое желание внести в «серость жизни» свои «яркие краски». Выходит он из питейного заведения и таким образом «озорничает», подзадориваясь одобрением попутчиков, ощущая себя практически героем.

Но дальше в нем ведь могут проснуться чувства не просто агрессивного, а озверевшего существа. И кто знает, до чего человек, с размытым водкой сознанием, может додуматься? Ведь это счастье, что на пути такого «героя» встретился забор, а не запозднившийся прохожий или беспомощная девушка! В обоих вышеописанных случаях хулиганство связано с повреждением имущества, нарушением общественного порядка и спокойствия граждан.

Такие люди с проявлением ложного мужества, утверждает один из известных психологов, происходят из неблагополучных семей, в которых они были лишены внимания и ласки родителей. Жертвами хулиганов становятся «заметно превосходящие их по умственному развитию и интеллектуальным достижениям личности. Это показывает, что хулиганы — завистливые люди. А зависть всегда насыщена агрессивностью»…

Как воспитать достойного человека? Что нужно делать родителям, чтобы в их ребенке «не проснулся» хулиган?

Ответы на эти вопросы читателям дает педагог-психолог на сайте нашей газеты ( www.nesvizh-news.by ).

Инна ВАСИЛЕВИЧ.