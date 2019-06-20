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«Длинные» вклады в валюте: сколько можно заработать за несколько лет

21.06.2019 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедший месяц ставки по «длинным» депозитам в целом не изменились. Кто-то убавил десятые доли процента, а кто-то — наоборот. FINANCE.TUT.BY продолжает выбирать для вас самые интересные предложения на рынке вкладов. Сегодня в обзоре — «длинные» депозиты в иностранной валюте сроком на 2 и 3 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте Банк БелВЭБ в третий раз за квартал снижает ставку. На этот раз — на 0,7% годовых. БПС-Сбербанк сократил заработок вкладчиков на 0,2% годовых. Банк Дабрабыт снизил ставку на 0,55% по вкладам на 2 и на 3 года.

Теперь приятные новости для вкладчиков. Ставки подняли:

Белагропромбанк — на 0,4% годовых по вкладу на 2 года;

Паритетбанк — на 0,2% годовых;

Франсабанк — на 0,55% годовых;

Цептер Банк — на 0,33% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Влад

25 месяцев

2%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев

3,5%

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,5% / 2,9%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

3,2%

Технобанк

Новый

2 года

3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

3,3%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,2% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,6%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

3,25%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

2,75% / 2,75%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,3%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

3,25%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Влад

25 месяцев

2%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев

3,5%

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,5% / 2,9%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

3,2%

Технобанк

Новый

2 года

3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

3,3%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,2% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,6%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

3,25%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

2,75% / 2,75%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,3%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

3,25%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,5%

Вклады в евро

В сегменте евро примерно такая же картина, что и у доллара. На 0,2% годовых сократили ставки БПС-Сбербанк, Банк Решение и Идея Банк.

Навстречу вкладчикам пошли Белагропромбанк (на 0,3% по вкладу на 2 года и на 0,2 по вкладу на 3), полпроцента добавил Франсабанк и 0,05% Паритетбанк.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Влад

25 месяцев

0,5%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,7%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев

0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

0,1% / 0,1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Технобанк

 Новый

2 года

1%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

2,1%

Белагропромбанк

Стандарт

 3 года 2,0%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,5% / 1,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,75%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,0%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Влад

25 месяцев

0,5%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,7%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев

0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

0,1% / 0,1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

2,1%

Белагропромбанк
Стандарт

3 года

2,0%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,5% / 1,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,75%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,0%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля Беларусбанк сократил ставку на 0,25% по вкладам и на 2, и на 3 года, на эту же долю процента снизил ставку Белгазпромбанк. Продолжил снижать ставку Банк ВТБ (Беларусь) по двухгодичному вкладу — на 0,2% годовых (в прошлом месяце на 0,7% годовых)

Франсабанк продолжает радовать вкладчиков — в этом месяце на 0,3% годовых. БТА Банк тоже не отстает и добавляет 0,4% годовых.

В Банке БелВЭБ ставка поднялась на 0,3% годовых, когда в прошлом месяце эта же доля процента была со знаком «минус».

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

6,2%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

6% / 6,4%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

8,25%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

8,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,3−6,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

7%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

7,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

6,2%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

6% / 6,4%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

8,25%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

8,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,3−6,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

7%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

7,5%

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За прошедший месяц ставки по длинным депозитам в целом не изменились. Кто-то убавил десятые доли процента, а кто-то - наоборот.
 
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