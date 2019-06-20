«Длинные» вклады в валюте: сколько можно заработать за несколько лет
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Источник материала:
Tut.by
За прошедший месяц ставки по «длинным» депозитам в целом не изменились. Кто-то убавил десятые доли процента, а кто-то — наоборот. FINANCE.TUT.BY продолжает выбирать для вас самые интересные предложения на рынке вкладов. Сегодня в обзоре — «длинные» депозиты в иностранной валюте сроком на 2 и 3 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Вклады в долларах
В долларовом сегменте
в третий раз за квартал снижает ставку. На этот раз — на 0,7% годовых. Банк БелВЭБ сократил заработок вкладчиков на 0,2% годовых. БПС-Сбербанк снизил ставку на 0,55% по вкладам на 2 и на 3 года. Банк Дабрабыт
Теперь приятные новости для вкладчиков. Ставки подняли:
— на 0,4% годовых по вкладу на 2 года; Белагропромбанк
— на 0,2% годовых; Паритетбанк
— на 0,55% годовых; Франсабанк
— на 0,33% годовых. Цептер Банк
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Влад
25 месяцев
2%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца / 36 месяцев
3,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,9%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
3,2%
Технобанк
Новый
2 года
3%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,5%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
3,3%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,2% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,6%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3,25%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
3,25%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
2,75% / 2,75%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,3%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
3,25%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,5%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Влад
25 месяцев
2%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца / 36 месяцев
3,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,9%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
3,2%
Технобанк
Новый
2 года
3%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,5%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
3,3%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,2% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,6%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3,25%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
3,25%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
2,75% / 2,75%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,3%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
3,25%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,5% Вклады в евро
В сегменте евро примерно такая же картина, что и у доллара. На 0,2% годовых сократили ставки
, БПС-Сбербанк и Банк Решение . Идея Банк
Навстречу вкладчикам пошли
(на 0,3% по вкладу на 2 года и на 0,2 по вкладу на 3), полпроцента добавил Белагропромбанк и 0,05% Франсабанк . Паритетбанк
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Влад
25 месяцев
0,5%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,7%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца / 36 месяцев
0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
0,1% / 0,1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Технобанк Новый
2 года
1%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
2,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,0%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,5% / 1,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,3%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,75%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,0%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Влад
25 месяцев
0,5%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,7%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца / 36 месяцев
0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
0,1% / 0,1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Новый
Технобанк
2 года
1%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
2,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,0%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,5% / 1,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,3%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,75%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,0%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2% Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля
сократил ставку на 0,25% по вкладам и на 2, и на 3 года, на эту же долю процента снизил ставку Беларусбанк . Продолжил снижать ставку Белгазпромбанк по двухгодичному вкладу — на 0,2% годовых (в прошлом месяце на 0,7% годовых) Банк ВТБ (Беларусь)
продолжает радовать вкладчиков — в этом месяце на 0,3% годовых. Франсабанк тоже не отстает и добавляет 0,4% годовых. БТА Банк
В
ставка поднялась на 0,3% годовых, когда в прошлом месяце эта же доля процента была со знаком «минус». Банке БелВЭБ
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
6,2%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
6,8%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
6% / 6,4%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
8,25%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
8,5%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
8%
Беларусбанк
Классик
3 года
5%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
7% / 7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
501−1000 дней
6,3−6,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
7%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
7,6%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
7,6% / 5,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
7,2%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
7,5%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
6,2%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
6,8%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
6% / 6,4%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
8,25%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
8,5%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
8%
Беларусбанк
Классик
3 года
5%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
7% / 7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
501−1000 дней
6,3−6,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
7%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
7,6%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
7,6% / 5,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
7,2%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
7,5%
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За прошедший месяц ставки по длинным депозитам в целом не изменились. Кто-то убавил десятые доли процента, а кто-то - наоборот.
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