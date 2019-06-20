«Длинные» вклады в валюте: сколько можно заработать за несколько лет

Источник материала: Tut.by

За прошедший месяц ставки по «длинным» депозитам в целом не изменились. Кто-то убавил десятые доли процента, а кто-то — наоборот. FINANCE.TUT.BY продолжает выбирать для вас самые интересные предложения на рынке вкладов. Сегодня в обзоре — «длинные» депозиты в иностранной валюте сроком на 2 и 3 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте Банк БелВЭБ в третий раз за квартал снижает ставку. На этот раз — на 0,7% годовых. БПС-Сбербанк сократил заработок вкладчиков на 0,2% годовых. Банк Дабрабыт снизил ставку на 0,55% по вкладам на 2 и на 3 года.

Теперь приятные новости для вкладчиков. Ставки подняли:

Белагропромбанк — на 0,4% годовых по вкладу на 2 года;

Паритетбанк — на 0,2% годовых;

Франсабанк — на 0,55% годовых;

Цептер Банк — на 0,33% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 2% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад

2 года 1,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев 3,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 2,5% / 2,9% РРБ-Банк Европейский

2 года 3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 3,2% Технобанк Новый

2 года 3% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 3,3% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Белгазпроманк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,2% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,6% БТА Банк БТА Профит 2 года 3,25% Банк Решение Формула успеха 2 года 3,25% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 2,7% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 2,75% / 2,75% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 3,3% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 3,25% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,5%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 2% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад

2 года 1,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев 3,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 2,5% / 2,9% РРБ-Банк Европейский

2 года 3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 3,2% Технобанк Новый

2 года 3% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 3,3% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Белгазпроманк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,2% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,6% БТА Банк БТА Профит 2 года 3,25% Банк Решение Формула успеха 2 года 3,25% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 2,7% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 2,75% / 2,75% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 3,3% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 3,25% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,5%

Вклады в евро

В сегменте евро примерно такая же картина, что и у доллара. На 0,2% годовых сократили ставки БПС-Сбербанк , Банк Решение и Идея Банк .

Навстречу вкладчикам пошли Белагропромбанк (на 0,3% по вкладу на 2 года и на 0,2 по вкладу на 3), полпроцента добавил Франсабанк и 0,05% Паритетбанк .

Банк Вклад Срок размещения Ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 0,5% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад

2 года 1,7% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев 0,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 0,1% / 0,1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Технобанк Новый

2 года 1% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 2,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,0% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,5% / 1,7% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Решение Online-решение 2 года 2% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 1,75% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 2,0% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 0,5% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад

2 года 1,7% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца / 36 месяцев 0,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 0,1% / 0,1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Технобанк Новый

2 года 1% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 2,1% Белагропромбанк

Стандарт 3 года 2,0% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,5% / 1,7% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Решение Online-решение 2 года 2% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 1,75% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 2,0% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля Беларусбанк сократил ставку на 0,25% по вкладам и на 2, и на 3 года, на эту же долю процента снизил ставку Белгазпромбанк . Продолжил снижать ставку Банк ВТБ (Беларусь) по двухгодичному вкладу — на 0,2% годовых (в прошлом месяце на 0,7% годовых)

Франсабанк продолжает радовать вкладчиков — в этом месяце на 0,3% годовых. БТА Банк тоже не отстает и добавляет 0,4% годовых.

В Банке БелВЭБ ставка поднялась на 0,3% годовых, когда в прошлом месяце эта же доля процента была со знаком «минус».

Банк Вклад Срок размещения Ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

25 месяцев 6,2% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 6,8% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 6% / 6,4% Белагропромбанк Максимум 2 года 8,25% Белагропромбанк Стандарт 3 года 8,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% Беларусбанк Классик 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,3−6,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 7% Банк Решение Формула успеха 2 года 7,6% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 7,5%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

25 месяцев 6,2% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 6,8% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 6% / 6,4% Белагропромбанк Максимум 2 года 8,25% Белагропромбанк Стандарт 3 года 8,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% Беларусбанк Классик 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,3−6,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 7% Банк Решение Формула успеха 2 года 7,6% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 7,5%

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси :