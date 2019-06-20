Подготовка к отопительному сезону

Источник материала: Клiч Радзiмы

Закончился отопительный период, во время прохождения которого аварии на ве­домственных теплоисточниках и тепловых сетях, длительные перерывы в теплоснабжении потребителей отсутствовали.

На сегодняшний день одним из важных вопросов для субъектов хозяйствования является подготовка систем теплоснабжения и систем теплопотребления к новому отопительному периоду. Анализируя подготовку к прошедшему отопительному сезону предприятий и организаций, хочется сказать, что некоторые потребители тепловой энергии нарушили сроки регистрации паспортов готовности, уста­новленные графиком. Такие потребители как филиал «Шарковщинский консервный завод» УП «По­лоцкая универсальная база», ДКУСП «Шарковщинская ПМК-68», КТУП «Союзкооп-торг», УКП ЖКХ Шарковщинского района не уложились в сроки.

Подготовку объектов к зиме надо начинать задолго до окончания отопительного периода. На начальном этапе она заключается в том, что на протяжении отопительного сезона выявляются неисправности в работе тепловых сетей, системы отопления, горячего водоснабжения, устранение которых нередко отодвигается на летнее время.

Все подобные неисправности потребители должны обязательно учитывать и на их основе, с учетом информационного письма-предписания Энергонадзора по подготовке к работе в осенне-зимний период, разработать планы организационно-технических меро­приятий. Выполнение мероприятий по подготовке теплоиспользующих установок и теп­ловых сетей к зиме должно быть направлено на увеличении длительности непрерывной работы этого оборудования, восстановление и замену изношенных элементов, улучшение его технико-экономических показателей.

По г. п. Шарковщина и Шарковщинскому району до 1 октября 2019 года должно быть зарегистрировано 47 паспортов готовности потребителей тепловой энергии (179 объектов) и 37 — теплоисточников.

При подготовке к работе к ОЗП 2019/2020 года необходимо УКП ЖКХ Шарковщинского района:

— провести режимно-наладочные работы на тепловых сетях по всем котельным;

— выполнить тепловую изоляцию запорно-регулирующей арматуры, фланцевых со­единений, грязевиков в ИТП и трубопроводов подвальных помещений жилых домов в г.

п. Шарковщина;

— провести ремонт обветшавшей тепловой изоляции тепловых сетей воздушной прокладки и ремонт попутного дренажа в местах подтопления каналов тепловой сети под­земной прокладки;

— заменить трубопроводы тепловой сети от котельной «ДСУ-26» по ул. Красная Горка в г. п. Шарковщина, согласно плану ремонта тепловых сетей на 2019 год;

— установить отсутствующие плафоны на светильниках в подвальных помещениях жилых домов;

— произвести закрытие крышками разветвительных коробок в подвальных помеще­ниях жилых домов.

Филиалу «Шарковщинский консервный завод» УП «Полоцкая универсальная база» необходимо:

— произвести ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых пунктов сельских магазинов;

— очистить тепловые пункты магазинов и отопительные котельные от посторонних предметов.

Ю. РАТЬКОВИЧ,

начальник теплогруппы Глубокского МрО.