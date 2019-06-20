ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка к отопительному сезону

21.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Подготовка к отопительному сезонуЗакончился отопительный период, во время прохождения которого аварии на ве­домственных теплоисточниках и тепловых сетях, длительные перерывы в теплоснабжении потребителей отсутствовали.

На сегодняшний день одним из важных вопросов для субъектов хозяйствования является подготовка систем теплоснабжения и систем теплопотребления к новому отопительному периоду. Анализируя подготовку к прошедшему отопительному сезону предприятий и организаций, хочется сказать, что некоторые потребители тепловой энергии нарушили сроки регистрации паспортов готовности, уста­новленные графиком. Такие потребители как филиал «Шарковщинский консервный завод» УП «По­лоцкая универсальная база», ДКУСП «Шарковщинская ПМК-68», КТУП «Союзкооп-торг», УКП ЖКХ Шарковщинского района не уложились в сроки.

Подготовку объектов к зиме надо начинать задолго до окончания отопительного периода. На начальном этапе она заключается в том, что на протяжении отопительного сезона выявляются неисправности в работе тепловых сетей, системы отопления, горячего водоснабжения, устранение которых нередко отодвигается на летнее время.

Все подобные неисправности потребители должны обязательно учитывать и на их основе, с учетом информационного письма-предписания Энергонадзора по подготовке к работе в осенне-зимний период, разработать планы организационно-технических меро­приятий. Выполнение мероприятий по подготовке теплоиспользующих установок и теп­ловых сетей к зиме должно быть направлено на увеличении длительности непрерывной работы этого оборудования, восстановление и замену изношенных элементов, улучшение его технико-экономических показателей.

По г. п. Шарковщина и Шарковщинскому району до 1 октября 2019 года должно быть зарегистрировано 47 паспортов готовности потребителей тепловой энергии (179 объектов) и 37 — теплоисточников.

При подготовке к работе к ОЗП 2019/2020 года необходимо УКП ЖКХ Шарковщинского района:

— провести режимно-наладочные работы на тепловых сетях по всем котельным;

— выполнить тепловую изоляцию запорно-регулирующей арматуры, фланцевых со­единений, грязевиков в ИТП и трубопроводов подвальных помещений жилых домов в г.
п. Шарковщина;

— провести ремонт обветшавшей тепловой изоляции тепловых сетей воздушной прокладки и ремонт попутного дренажа в местах подтопления каналов тепловой сети под­земной прокладки;

— заменить трубопроводы тепловой сети от котельной «ДСУ-26» по ул. Красная Горка в г. п. Шарковщина, согласно плану ремонта тепловых сетей на 2019 год;

— установить отсутствующие плафоны на светильниках в подвальных помещениях жилых домов;

— произвести закрытие крышками разветвительных коробок в подвальных помеще­ниях жилых домов.

Филиалу «Шарковщинский консервный завод» УП «Полоцкая универсальная база» необходимо:

— произвести ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых пунктов сельских магазинов;

— очистить тепловые пункты магазинов и отопительные котельные от посторонних предметов.

Ю. РАТЬКОВИЧ,

начальник теплогруппы Глубокского МрО.

Comments are closed.

« Всё самое интересное о II Европейских играх узнаём в Шарковщинской детской библиотеке
Сегодня стартуют 2 Европейские игры »
Новости дня
Новости разные
 
Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика