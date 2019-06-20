Безжалостный и беспощадный блонд. Показываем, как стать идеальной блондинкой и сохранить здоровые волосы

Источник материала: Tut.by

В нашем проекте «Парикмахерская-онлайн» мы спасаем волосы наших читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и салон «Инабэль» придет к вам на помощь. Откроем страшный секрет: оставлять заявку, не прикрепив фото и не указав телефон, бессмысленно.



С героиней этого выпуска работала мастер по волосам Татьяна Домашевич

Сегодня к нам заглянула читательница Вероника с просьбой вернуть красоту волос и радость от собственного отражения в зеркале. От природы у нашей героини волнистые, пористые волосы. А постоянные мелирования и осветления сделали их еще более тонкими и слабыми. Ну и этот постоянный пушок, из-за которого ни гладкой укладки нельзя добиться, ни хвост завязать… Сами знаете!





При этом Веронике хотелось непременно остаться в светлом цвете. Любой парикмахер подтвердит: задачка «стать блондинкой и при этом вылечить волосы» практически невыполнима. Но не в нашем случае! Давайте посмотрим, что мастер предложит Веронике.





























Для того чтобы новый образ был целостным и порадовал Веронику, мы пригласили визажиста — тезку нашей героини Веронику Дашковскую .





















Легкий, освежающий макияж с лифтинг-эффектом… И наша новая Вероника готова! Знакомьтесь:









Вероника была счастлива. Будешь тут счастливой, когда выглядишь так, будто только-только вернулась из отпуска в каком-нибудь балийском спа-отеле!

До и после:









Давайте узнаем у Татьяны, как она этого добилась:

— Вероника очень хотела остаться со светлым цветом, но чтобы при этом волосы выглядели здоровыми, а оттенок — естественным. Учитывая просьбу героини, мы решили окрасить волосы в особой технике airtouch.

Название этой технологии дословно переводится как «прикосновение воздуха», потому что во время окрашивания мы используем фен. Перед обработкой краской мы разделяем волосы на пряди, а потом обдуваем их феном. После чего каждую прядку мы прокрашиваем и заворачиваем в фольгу, чтобы избежать их смешивания.

Для окрашивания мы использовали аммиачный краситель Keune Tinta color на восковой основе, в состав которой входит UV-фильтр Solamer и атиоксидантный стабилизатор цвета LP300. Все это позволило нам максимально сохранить качество волос.

Поскольку наша героиня сейчас в декрете и ей нужна максимально удобная в уходе укладка, мы оставили среднюю длину волос, которую можно собрать в хвост. А градуированная стрижка позволила добиться объема и формы, которую очень легко поддерживать.