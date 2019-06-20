ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безжалостный и беспощадный блонд. Показываем, как стать идеальной блондинкой и сохранить здоровые волосы

21.06.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В нашем проекте «Парикмахерская-онлайн» мы спасаем волосы наших читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и салон «Инабэль» придет к вам на помощь. Откроем страшный секрет: оставлять заявку, не прикрепив фото и не указав телефон, бессмысленно.


С героиней этого выпуска работала мастер по волосам Татьяна Домашевич

Сегодня к нам заглянула читательница Вероника с просьбой вернуть красоту волос и радость от собственного отражения в зеркале. От природы у нашей героини волнистые, пористые волосы. А постоянные мелирования и осветления сделали их еще более тонкими и слабыми. Ну и этот постоянный пушок, из-за которого ни гладкой укладки нельзя добиться, ни хвост завязать… Сами знаете!


При этом Веронике хотелось непременно остаться в светлом цвете. Любой парикмахер подтвердит: задачка «стать блондинкой и при этом вылечить волосы» практически невыполнима. Но не в нашем случае! Давайте посмотрим, что мастер предложит Веронике.








Для того чтобы новый образ был целостным и порадовал Веронику, мы пригласили визажиста — тезку нашей героини Веронику Дашковскую.






Легкий, освежающий макияж с лифтинг-эффектом… И наша новая Вероника готова! Знакомьтесь:



Вероника была счастлива. Будешь тут счастливой, когда выглядишь так, будто только-только вернулась из отпуска в каком-нибудь балийском спа-отеле!

До и после:



Давайте узнаем у Татьяны, как она этого добилась:

— Вероника очень хотела остаться со светлым цветом, но чтобы при этом волосы выглядели здоровыми, а оттенок — естественным. Учитывая просьбу героини, мы решили окрасить волосы в особой технике airtouch.

Название этой технологии дословно переводится как «прикосновение воздуха», потому что во время окрашивания мы используем фен. Перед обработкой краской мы разделяем волосы на пряди, а потом обдуваем их феном. После чего каждую прядку мы прокрашиваем и заворачиваем в фольгу, чтобы избежать их смешивания.

Для окрашивания мы использовали аммиачный краситель Keune Tinta color на восковой основе, в состав которой входит UV-фильтр Solamer и атиоксидантный стабилизатор цвета LP300. Все это позволило нам максимально сохранить качество волос.

Поскольку наша героиня сейчас в декрете и ей нужна максимально удобная в уходе укладка, мы оставили среднюю длину волос, которую можно собрать в хвост. А градуированная стрижка позволила добиться объема и формы, которую очень легко поддерживать.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любой парикмахер подтвердит: задачка «стать блондинкой и при этом вылечить волосы» практически невыполнима. Но не в нашем случае! Давайте посмотрим, что мастер...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Длинные» вклады в валюте: сколько можно заработать за несколько лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика