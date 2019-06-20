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Безжалостный и беспощадный блонд. Показываем, как стать идеальной блондинкой и сохранить здоровые волосы
Источник материала: Tut.by
В нашем
Сегодня к нам заглянула читательница Вероника с просьбой вернуть красоту волос и радость от собственного отражения в зеркале. От природы у нашей героини волнистые, пористые волосы. А постоянные мелирования и осветления сделали их еще более тонкими и слабыми. Ну и этот постоянный пушок, из-за которого ни гладкой укладки нельзя добиться, ни хвост завязать… Сами знаете!
При этом Веронике хотелось непременно остаться в светлом цвете. Любой парикмахер подтвердит: задачка «стать блондинкой и при этом вылечить волосы» практически невыполнима. Но не в нашем случае! Давайте посмотрим, что мастер предложит Веронике.
Для того чтобы новый образ был целостным и порадовал Веронику, мы пригласили визажиста — тезку нашей героини
Легкий, освежающий макияж с лифтинг-эффектом… И наша новая Вероника готова! Знакомьтесь:
Вероника была счастлива. Будешь тут счастливой, когда выглядишь так, будто только-только вернулась из отпуска в каком-нибудь балийском спа-отеле!
До и после:
Давайте узнаем у Татьяны, как она этого добилась:
— Вероника очень хотела остаться со светлым цветом, но чтобы при этом волосы выглядели здоровыми, а оттенок — естественным. Учитывая просьбу героини, мы решили окрасить волосы в особой технике airtouch.
Название этой технологии дословно переводится как «прикосновение воздуха», потому что во время окрашивания мы используем фен. Перед обработкой краской мы разделяем волосы на пряди, а потом обдуваем их феном. После чего каждую прядку мы прокрашиваем и заворачиваем в фольгу, чтобы избежать их смешивания.
Для окрашивания мы использовали аммиачный краситель Keune Tinta color на восковой основе, в состав которой входит UV-фильтр Solamer и атиоксидантный стабилизатор цвета LP300. Все это позволило нам максимально сохранить качество волос.
Поскольку наша героиня сейчас в декрете и ей нужна максимально удобная в уходе укладка, мы оставили среднюю длину волос, которую можно собрать в хвост. А градуированная стрижка позволила добиться объема и формы, которую очень легко поддерживать.
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Безжалостный и беспощадный блонд. Показываем, как стать идеальной блондинкой и сохранить здоровые волосы
Любой парикмахер подтвердит: задачка «стать блондинкой и при этом вылечить волосы» практически невыполнима. Но не в нашем случае! Давайте посмотрим, что мастер...
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