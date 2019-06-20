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Даже мужчинам нельзя было купаться с открытой грудью. Как менялась пляжная мода за 100 лет

21.06.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сидя в офисе целый день, мечтаете нырнуть в ближайший водоем? Чтобы скоротать время ожидания водных процедур, посмотрите нашу подборку вдохновляющих фотографий счастливых женщин и мужчин в шерстяных купальниках. Всякое желание жаловаться на жару как рукой снимет.

Сейчас сложно представить, но терапевтический эффект плавания был доказан лишь в 19 веке. До этого купание рассматривалось как способ освежиться или вымыться. Пляжный отдых женщин ограничивался прогулкой по мелководью или, наоборот, сопровождался целым ритуалом в тандеме со специальной купальной машиной (другими словами — раздевалкой на колесах). Такое приспособление перемещалось прямо в море с помощью лошади или сильной прислуги женского пола. Как только кабинка оказывалась на достаточной глубине, купальщица могла ее открыть и нырнуть в воду вдали от любопытных глаз.


Пляжная жизнь начала 20 века стала куда более интересной. Плавание вошло в список спортивных дисциплин Олимпийских игр, что дало ему дикую популярность среди молодежи. Так модная индустрия получила новое поле для своей деятельности.

Пляжный костюм столетней давности выглядит намного скромнее современных платьев. Но в тот период многим он казался сплошным откровением и неприкрытой эротикой. Надеть купальник, открывающий все изгибы фигуры, было сродни революции. Все понимали, что это удобно, но заядлые пуритане охраняли как могли рамки приличий.

В свое время в США даже существовали отряды морали, которые с линейкой обходили отдыхающих и измеряли длину купальника. Длина шортиков не должна была превышать 15 сантиметров выше колена. Статистика говорит, что аресты случались довольно часто.


Только в начале 20 века в обиход вошли трикотажные шерстяные купальники, часто в горизонтальную полоску. Интересный факт: такие купальники носили в то время и мужчины, так как купание с открытой грудью считалось неприличным даже для них.


Купальщицы Северного моря, Берлин 1906

Французская семья в Нормандии, 1905

Отдыхающие на пляже в Германии, 1919

Киноактер Бен Лион в пляжном костюме, Германия, 1926

Отдыхающие на Северном море, Германия, 1923

Купальщик на пляже, Франция, 1927

Первая мировая война и женская эмансипация внесли ряд изменений в одежду, в частности и в купальный костюм. Он постепенно стал более привлекательным, перестал добавлять веса фигуре.

В 20-е годы впервые появились конкурсы купальников, к которым полагалось носить чулки, шапочки и купальные туфли. Популярные дизайнеры стали придумывать новые предметы одежды: пляжная пижама, пляжные брюки-клеш, пляжный халат.


Кинозвезда Поли Негри в пляжной пижаме, Голливуд, 1925

Киноактер Вилли Фритч в пляжном халате, Германия, 1925

Отдыхающая на пляже в Остенде, Бельгия, 1931

Мать и дочь на Рижском взморье, 1926

Русские эмигрантки на пляже Флория в Константинополе, 1923

Купальные костюмы работы русского модного дома Марии Новицкой, Франция, 1927

Дамы на Черном море, Анапа, 1925

Купальщица на Рижском взморье, Юрмала, 1925

Купальщица на Черном море, Евпатория, 1925

Танцовщица Зина Лоловская в пляжном костюме, Франция, 1930-е годы

Купальщица на пляже в Бланкенберге, Бельгия, 1931

Купальщица на скалах во Франции, 1930-е годы

Купальщик в Луаре, Франция, 1931

Турчанки на пляже Флория, Стамбул, 1935

Говорят, тенденции в мире моды цикличны. Уже готовы купальники из шерсти?

 
 
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