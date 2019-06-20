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Невзоров: Мечтатель Путин явно скис

21.06.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До него дошло, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится.


Александр Невзоров

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал на своей странице в Инстаграм прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.


 
 
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До него дошло, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится.
 
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