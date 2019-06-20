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Невзоров: Мечтатель Путин явно скис
Источник материала: Партизан
До него дошло, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится.
Александр Невзоров
Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал на своей странице в
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До него дошло, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится.
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