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Сегодня, 21 июня, возможны град и ливни: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

21.06.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При грозах ветер усилится до 20 метров в секунду, температура воздуха достигнет +34°С, возможен град, сообщили в Белгидромете.


В пятницу, 21 июня, погоду в Беларуси ночью будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, грозы.

Днем в отдельных районах сильные ливни, град.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый — 15-20 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха минимальная ночью +17..+22°С, местами +12..+16°С, максимальная в середине дня +25..+30°С, по южной половине воздух прогреется до +31..+34°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.


 
 
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При грозах ветер усилится до 20 метров в секунду, температура воздуха достигнет +34°С, возможен град, сообщили в Белгидромете.
 
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