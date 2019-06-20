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Павел Данейко: Без реструктуризации госсектора нас ждет очередная девальвация

21.06.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако никаких резких движений правительство делать не намерено.

Павел Данейко: Без реструктуризации госсектора нас ждет очередная девальвация
— Государственные предприятия являются «ахиллесовой пятой» белорусской экономики. Это не означает, что они все обязательно должны быть приватизированы или закрыты, однако в нынешнем виде госсектор несет слишком большие риски повторения кризиса, —  заявил на семинаре «(Пере)оценка роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе» заместитель начальника Южного отдела Европейского департамента Международного валютного фонда Питер Долман.

Главная проблема белорусской экономики

Согласно результатам исследования, проведенного МВФ, в 21-й стране региона, государственные предприятия и банки имеют значительно меньшую прибыль, чем частные, пишет Завтра твоей страны. Только в Эстонии госсектор в среднем работает немного эффективнее, чем частные компании.

— Это связано с тем, что главную цель государственных предприятий, власти видят, как правило, не в получении максимальной прибыли, а в обеспечении различных социальных функций — удержании цен, поддержке занятости и сглаживании шоковых явлений, — рассказывает экономист Юго-Восточного отдела Европейского департамента МВФ Кристин Ричмонд.

Однако на практике эти цели реализуются далеко не всегда. Например, в Латвии в годы кризиса госпредприятия действительно меньше сокращали работников, делали это медленнее и тем самым смягчали социальный шок. В Беларуси же ситуация совершенно иная.

— В 2015-2016 годах именно в госсекторе сокращение работников происходило более высокими темпами. На госпредприятиях наблюдалось более существенное снижение зарплат, — рассказывает Кристин Ричмонд.

По ее словам, основная причина такого положения вещей в том, что госсектор в Беларуси слишком велик. При этом большая часть государственных предприятий убыточна. И эта убыточность носит системный характер.

—Госпредприятия есть во всех странах региона, но в Беларуси их больше всего – 337 на 1 миллион жителей. По количеству занятых в госсекторе Беларусь тоже в лидерах – на государственных предприятиях работает около 1.3 млн человек. Доля госбанков в активах также одна из самых высоких, — рассказывает эксперт.

Такой огромный  и неэффективный госсектор создает очень большие макроэкономические риски и становится главной проблемой белорусской экономики. МВФ рекомендует чаще использовать механизмы приватизации, ликвидации и банкротства, а также  сокращать излишнюю занятость. Пусть это на данный момент и будут непопулярные решения.

Девальвационные риски

Эксперты призывают пересмотреть нормативно-правовую базу, убрав директивное управление и дав госпредприятиям большую свободу.

— Вся система управления компании состоит из двух наборов — кнута и пряника. Так вот в Беларуси огромный кнут для госкомпаний — и очень-очень маленький пряник. Если ты что-то нарушил, то наказание будет очень сильным. Но если ты сделал что-то позитивное для предприятия, то, может, тебе скажут спасибо, а может, и нет, — говорит генеральный директор бизнес-школы Института приватизации и менеджмента Павел Данейко.

По его словам, пока не будет изменена мотивация для госсектора, говорить о том, что там можно достичь позитивных результатов и изменить эффективность, не приходится.

Необходимо создать агентство по реструктуризации, которое будет заниматься реформой госсектора, внедрением новых политик, трансформации процессов. Медлить в этом вопросе нельзя, убежден эксперт.

—Дальнейшее поддержания  деятельности убыточных предприятий за счет наращивания госдолга приведет к еще более плачевным последствиям. Без реструктуризации госсектора нас ждет очередная девальвация, социальные и политические последствия которой будут гораздо серьезней, чем в результате закрытия этих предприятий, — уверен Павел Данейко.

Впрочем, в  руководстве Беларуси это прекрасно понимают и постепенно снижают уровень поддержки госпредприятий.

— Сокращение господдержки — одна из основных задач, стоящих перед правительством. Мы поступательно снижаем и бюджетные дотации, и поддержку со стороны госбанков. Основной вопрос — это скорость и глубина этих реформ. Может, мы и теряем время, но не создаем излишней социальной напряженности, — заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По его словам, у руководства страны формируется все большая  убежденность в том, что в этом направлении нужно двигаться быстрее, однако «никаких резких движений правительство делать не намерено».


 
 
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Однако никаких резких движений правительство делать не намерено.
 
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