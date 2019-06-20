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Путин: Вопрос об объединении с Беларусью в одно государство не стоит
Источник материала: Партизан
20 июня Владимир Путин проводит прямую линию и отвечает на вопросы граждан России.
Среди прочего у российского руководителя спросили, когда произойдет объединение Беларуси и России в одно государство.
“Такой вопрос не стоит, мы работаем над реализацией договора о Союзном государстве”, —
«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и т.д. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что 25 июня руководители Беларуси и России должны получить предложения по дальнейшей интеграции между странами в рамках Союзного государства.
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20 июня Владимир Путин проводит прямую линию и отвечает на вопросы граждан России.
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