Путин: Вопрос об объединении с Беларусью в одно государство не стоит

Среди прочего у российского руководителя спросили, когда произойдет объединение Беларуси и России в одно государство.





“Такой вопрос не стоит, мы работаем над реализацией договора о Союзном государстве”, — цитирует Путина Еврорадио. Путина Еврорадио.





«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и т.д. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», — отметил Путин.





Ранее сообщалось, что 25 июня руководители Беларуси и России должны получить предложения по дальнейшей интеграции между странами в рамках Союзного государства.