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Путин: Вопрос об объединении с Беларусью в одно государство не стоит

21.06.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 июня Владимир Путин проводит прямую линию и отвечает на вопросы граждан России.

Среди прочего у российского руководителя спросили, когда произойдет объединение Беларуси и России в одно государство.

“Такой вопрос не стоит, мы работаем над реализацией договора о Союзном государстве”, — цитирует Путина Еврорадио.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и т.д. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что 25 июня руководители Беларуси и России должны получить предложения по дальнейшей интеграции между странами в рамках Союзного государства.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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20 июня Владимир Путин проводит прямую линию и отвечает на вопросы граждан России.
 
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