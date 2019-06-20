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Княгиня и княжна Сапеги посетили Беларусь

21.06.2019 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они гордятся своим знаменитым предком — канцлером Великого княжества Литовского Львом Сапегой. А еще их объединяет связь с исторической родиной. Княгиня и княжна Сапеги приехали в Беларусь, чтобы побывать в местах, откуда походит их знаменитый род.


Госпожей Марию и Маринику обычными туристками не назовешь. Путешествие в Беларусь для них – шанс узнать больше о своих корнях. Женщины принадлежат к известному роду Сапег, пишет belsat.eu

Мария Сапега, княжна:

«Отец был здесь впервые в девяносто восьмом году, а с тех пор мы не приезжали, так как нас осталось мало. Рада, что мы здесь с моей сестрой».

Встретиться в Беларуси со своей двоюродной свояченицей для Марии настоящее счастье. Ведь сегодня предки Сапег живут по всему миру. Мария и сама приехала из далекой Кении. Туда после Второй мировой уехал ее отец Евстафий Сапега. А вот Марии дед был польским дипломатом.

«Мы с моей сестрами воспитывались в Африке, но говорим по-польски. И хотя мой отец не разговаривал по-белорусски, нас воспитывали всегда в таком духе, что мы походим из Беларуси. А также – из Великого Княжества Литовского, княжества Сапегов», – рассказывает княгиня Мария Сапега.

Госпожа Мариника – Сапега по мужу. Она живет в Варшаве и входит в десятку известнейших бизнесовак Польши: занимается фармацевтическим бизнесом и благотворительностью. Княгиня Мариника Ворошильска-Сапега:

«Что меня больше всего поразило в Беларуси? Фантастическая природа! Давно не видела такой великолепной дикой природы, как здесь. Я имею в виду окрестности Новогрудка. И эти холмы вокруг, и места, красивый вид из колыбели Литовского княжества – все это меня захватило. Понимаю, почему творцы это описывали, ведь столько эмоций связано с этим местом».

Историк, кандидат исторических наук Геннадий Семенюк, который был для княжны и княгини гидом, отмечает: визит Сапегов в Беларусь – знаковое событие не только для них, но и для нас – шанс увидеть потомков одного из самых значительных родов в истории Беларуси:

«Если посмотреть род Сапег от начала и до сегодняшнего дня, он сильнее чувствовался патриотами ВКЛ, и в сложные моменты нашей истории они скорее оставались на позициях защиты ВКЛ и Речи Посполитой».

Мария и Мариника проехали по всей Гродненской области, побывали в Минске. Последний же пункт их путешествия – Ружаны, откуда происходит родовая линия Марии и где находится «белорусский Версаль» – одна из наиболее величественных резиденций Сапег в Беларуси.



 
Теги: Минск
 
 
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Они гордятся своим знаменитым предком — канцлером Великого княжества Литовского Львом Сапегой. А еще их объединяет связь с исторической родиной. Княгиня и княжна...
 
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