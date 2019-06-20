В Минске сегодня открываются II Европейские игры









minsknews.by Организаторы обещают красочное шоу с использованием технологии дополненной реальности. Чтобы ощутить на себе все преимущества технологии, перед посещением арены рекомендуется скачать на свои смартфоны приложение Opening Ceremony AR Minsk 2019. Оно доступно для бесплатной загрузки в Google Play (необходима версия Android не ниже 8.0) и AppStore (версия iOS 11.0 и выше). Для тех, у кого по каким-то причинам не получится воспользоваться Opening Ceremony AR Minsk 2019, эффекты будут дублироваться на экранах стадиона «Динамо», пишет





Концепция церемонии построена вокруг истории и культуры Беларуси. Хедлайнером шоу станет российская оперная певица Анна Нетребко. Кроме нее на арене выступят казахстанский певец Димаш Кудайберген и белорусские артисты.





Также состоится парад атлетов. В нем примут участие 4 тыс. спортсменов из 50 стран Европы. Капитан и знаменосец белорусской сборной — прославленный мастер малой ракетки Владимир Самсонов. Напоиним, на I Европейских играх в Баку Владимир завоевал серебряную медаль.





Особо отметим, начало церемонии открытия в 20:00, однако зрителей призывают заранее прибывать на «Динамо». Попасть на трибуны можно будет уже с 18:00.





Кроме того, уже сегодня начнутся соревнования по баскетболу (3 на 3), боксу, стрельбе из лука.



