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В Минске сегодня открываются II Европейские игры

21.06.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торжественная церемония открытия II Европейских игр пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» вечером 21 июня.



Организаторы обещают красочное шоу с использованием технологии дополненной реальности. Чтобы ощутить на себе все преимущества технологии, перед посещением арены рекомендуется скачать на свои смартфоны приложение Opening Ceremony AR Minsk 2019. Оно доступно для бесплатной загрузки в Google Play (необходима версия Android не ниже 8.0) и AppStore (версия iOS 11.0 и выше). Для тех, у кого по каким-то причинам не получится воспользоваться Opening Ceremony AR Minsk 2019, эффекты будут дублироваться на экранах стадиона «Динамо», пишет minsknews.by

Концепция церемонии построена вокруг истории и культуры Беларуси. Хедлайнером шоу станет российская оперная певица Анна Нетребко. Кроме нее на арене выступят казахстанский певец Димаш Кудайберген и белорусские артисты.

Также состоится парад атлетов. В нем примут участие 4 тыс. спортсменов из 50 стран Европы. Капитан и знаменосец белорусской сборной — прославленный мастер малой ракетки Владимир Самсонов. Напоиним, на I Европейских играх в Баку Владимир завоевал серебряную медаль.

Особо отметим, начало церемонии открытия в 20:00, однако зрителей призывают заранее прибывать на «Динамо». Попасть на трибуны можно будет уже с 18:00.

Кроме того, уже сегодня начнутся соревнования по баскетболу (3 на 3), боксу, стрельбе из лука.


 
 
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Торжественная церемония открытия II Европейских игр пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» вечером 21 июня.
 
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