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Антироссийские протесты в Грузии продолжатся

21.06.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако будут проходить мирно. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, передает «Интерфакс».

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня, в 19:00 по местному времени (18:00 по мск). «После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс», — сообщил он. По его словам, две трети собравшихся протестовавших грузин были настроены мирно, однако именно они пострадали больше всех.
 «Мы требуем немедленной отставки председателя парламента [Ираклия] Кобахидзе, отставки министра внутренних дел [Георгия] Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы», — рассказал о требованиях оппозиции Бокерия.
20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.


 
 
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Однако будут проходить мирно. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, передает «Интерфакс».
 
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