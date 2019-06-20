Не стареют душой ветераны

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В этом очередной раз убеждаешься, когда входишь в уютный дом Марии Степановны Акулич в д. Кабище. 30 мая ветеран Великой Отечественной войны справила свой 93-й день рождения. Однако ни ужасы войны, через которые она прошла, ни тяжёлые послевоенные годы, когда нужно было из руин восстанавливать родную страну не смогли убить в ней качества, помогающие жить, — оптимизм и твёрдую уверенность в том, что всё будет хорошо.

В день рождения Марию Степановну поздравили председатель Городокского райиспокома Пётр Коробач, председатель районного совета ветеранов Алла Казакова, военный комиссар района Александр Волков, начальник РОВД Андрей Потапенко и председатель Пальминского сельсовета Анфиса Берёзко. Ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», приветственный адрес от райисполкома и плед от Белорусского общественного объединения ветеранов.

- Я добровольно попросилась в армию на пункте призыва в д. Прудок, — вспоминает Мария Акулич. — Тогда мне ещё не было 15 лет. Узнав об этом, отчим сказал маме: «Её убьют. Не пускай!» А я ответила: «Калі мяне заб’юць, гарады не залягуць».

Девушку направили в передвижной военный госпиталь, где она была и приёмщицей в санпропускнике, и медсестрой на перевязке, и санитаркой. Она ухаживала за ранеными, оказывала не только медицинскую помощь, но и выслушивала, подбадривала, вселяла в них надежду, что совсем скоро наступит победа, читала письма, которые приходили солдатам из дома, летом приносила в палаты цветы. Особенно нелегко было общаться с теми, кто прошёл через ампутацию рук или ног. Эти люди зачастую утрачивали желание жить, думали, что станут обузой для родственников. Мария старалась убедить их в обратном, и у неё получалось. Победу она встретила в Кёнигсберге (сегодня — г. Калининград Российской Федерации — авт.). Главврач госпиталя предлагал девушке остаться в медицине, пойти учиться. Но она ответила: «Нет. Поеду домой, к маме».

В каждодневных заботах потекла мирная жизнь. Мария Акулич вышла замуж, уехала с мужем-строителем восстанавливать разрушенный оккупантами Минск. Когда у женщины тяжело заболела мама, семья вернулась в родную деревню. Здесь она была телятницей и дояркой в местном совхозе «50 лет ВЛКСМ» (после реорганизации он стал носить название «Городокский»).

В глазах ветерана светится добро, её оптимизму и жизненной энергии в пору завидовать даже молодым людям. Мария Степановна благодарна всем тем, кто помнит о ней, поздравляет с праздниками. Внимание и уважение со стороны людей не знавших войны к тем, кто отстоял мир для родного края, доказывает, что всё было не зря, что жизнь прожита красивая и правильная.

Любовь ШЛЕЙКО.