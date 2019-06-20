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Пройдите тест и узнайте, с болельщиками какой страны вам нужно идти на стадион

21.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этим летом в Минск приедут болельщики из многих стран. Они не только поддержат свои сборные, но и познакомятся с нашим городом и его жителями. Если вы хотите помочь иностранцам, пройдите тест, который мы подготовили вместе с брендом «Сябры», и узнайте, гости из какой страны вам лучше всего подойдут по настроению и темпераменту.

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Лимитированная серия от бренда «Сябры» станет приятным и памятным сувениром, который будет напоминать о грандиозном событии и гостеприимной республике!


 
Теги: Минск
 
 
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Ответьте на вопросы о еде, общении и любимой музыке, а мы определим, с какими болельщиками вам стоит вместе идти на стадион. *Партнерский материал
 
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