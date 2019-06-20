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Пройдите тест и узнайте, с болельщиками какой страны вам нужно идти на стадион
Источник материала: Tut.by
Этим летом в Минск приедут болельщики из многих стран. Они не только поддержат свои сборные, но и познакомятся с нашим городом и его жителями. Если вы хотите помочь иностранцам, пройдите тест, который мы подготовили вместе с брендом
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Ответьте на вопросы о еде, общении и любимой музыке, а мы определим, с какими болельщиками вам стоит вместе идти на стадион. *Партнерский материал
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