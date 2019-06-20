Пройдите тест и узнайте, с болельщиками какой страны вам нужно идти на стадион

Источник материала: Tut.by

Этим летом в Минск приедут болельщики из многих стран. Они не только поддержат свои сборные, но и познакомятся с нашим городом и его жителями. Если вы хотите помочь иностранцам, пройдите тест, который мы подготовили вместе с брендом «Сябры» , и узнайте, гости из какой страны вам лучше всего подойдут по настроению и темпераменту.

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Лимитированная серия от бренда «Сябры» станет приятным и памятным сувениром, который будет напоминать о грандиозном событии и гостеприимной республике!



