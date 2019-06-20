Более тысячи лидчан едут болеть за белорусских спортсменов на II Европейские игры

Источник материала: Lida.Info





50 стран, 15 видов спорта и более 4 000 спортсменов. Пожалуй, настолько грандиозное событие в Беларуси еще не происходило.

Неудивительно, что увидеть все своими глазами, прочувствовать эмоциональную атмосферу мультиспортивного форума стремится так много людей. Из Гродненской области на разные дни соревнований собираются поехать тысячи людей. Только из Лидского района 1165 человек заранее купили билеты на II Европейские игры.

— Билеты приобретались не только за собственный счет, но и за счет профсоюзных организаций, предприятий, общественных объединений, внебюджетных средств, помогали спонсоры, — рассказывает Виктор Пранюк, заместитель председателя Лидского райисполкома. – Лидчане поедут в столицу на комфортабельных автобусах, организованно. И хоть в этот раз лидские спортсмены не участвуют в играх, мы с радостью поддержим гродненских и других белорусских спортсменов. Будем болеть за наших!

Вживую увидеть открытие II Европейских игр посчастливится лидерам и активистам общественных объединений «Белая Русь» и БРСМ. Достойное поощрение за их работу! А воспитанники спортивных школ едут болеть за те виды спорта, в которые играют сами. Юные баскетболисты, к примеру, увидят баскетбольные матчи, футболисты – уже разучивают кричалки для футбольных, борцы – на силовые единоборства. Работники ОАО «Лакокраска», где серьезно развита гребля, — станут болеть за водные виды спорта. Причем лидчане надеются не только увидеть зрелищные состязания и поболеть за белорусских спортсменов, но и пообщаться с именитыми спортсменами страны и Европы.

— Судя по выкупленным билетам, в рейтинге самых популярных видов спорта среди лидчан оказались гимнастика, футбол и силовые единоборства, — замечает Виктор Пранюк. — Увы, в программе игр нет самого любимого лидчанами вида спорта – хоккея.

Примечательно и то, что 25 июня в Минск из Лиды отправится автобус с 22 воспитанниками детских домов семейного типа и социально-педагогического центра.

— Наши дети с удовольствием едут на турнир по вольной борьбе, — делится родитель-воспитатель дома семейного типа Данута Гурчин. – Виктория, Артем Михаил и Евгений занимаются в ФОКЕ «Олимп» в спортивной секции по вольной борьбе. И им будет очень интересно посмотреть выступления известных борцов и поболеть за них. Это и опыт, и эмоции, и развитие…