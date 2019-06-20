Клубника – каковы ее польза и вред

Источник материала: Новости Хотимска

Каждый год в начале лета нас радует своим потрясающим вкусом и душистым ароматом красавица клубника. Чудесная ягода, любимая многими, из года в год быстро расходится с прилавков магазинов и рынков. Как и любой другой продукт, клубника оказывает пользу и вред, о чем следует знать перед тем, как ее кушать. Сочная, спелая, красная, является потрясающим излюбленным лакомством для малышей и подросших деток, взрослых и стариков, и повсеместно пользуется спросом в сбалансированном рационе питания. Ведь она способна укрепить иммунитет, улучшить солевой обмен, возбудить аппетит и наладить работу пищеварительной системы, чудесно помогает для профилактики сахарного диабета и заболеваний сердца.