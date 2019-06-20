На дне бермудского треугольника отыскали затонувший город (5 фото) и видео

Источник материала: Новости Хотимска

Канадские ученые нашли затонувший город на дне Бермудского треугольника. Изучая полученные фотографии гидролокатора хорошей разрешающей способности,

на расстоянии семистах метров от кубинского побережья, на глубине сто восемьдесят метров ученные отыскали огромный затонувший город с пирамидами, тоннелями, дорогами и иными постройками. Одна из пирамид произведена из стекла, наблюдается скульптура сфинкса, на стенах постройках видны записи.