В Житковичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник после ДТП попал в реанимацию

Источник материала: Новости Хотимска

В Житковичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник попал в ДТП, парня доставили в реанимацию, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 19 июня примерно в 4.30 на автодороге Туров-Хильчицы. Бесправник на мотоцикле «Минск» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Парень не надел шлем и в момент ДТП был с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии получил многочисленные травмы, его госпитализировали в реанимацию Житковичской райбольницы.