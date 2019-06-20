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В Житковичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник после ДТП попал в реанимацию

21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Житковичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник попал в ДТП, парня доставили в реанимацию, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 19 июня примерно в 4.30 на автодороге Туров-Хильчицы. Бесправник на мотоцикле «Минск» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Парень не надел шлем и в момент ДТП был с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии получил многочисленные травмы, его госпитализировали в реанимацию Житковичской райбольницы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Житковичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник попал в ДТП, парня доставили в реанимацию, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ...
 
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