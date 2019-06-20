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Что важно знать при посещении объектов и фан-зон II Европейских игр
21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Правила безопасного поведения при посещении объектов и фан-зон II Европейских игр
Рекомендуется:
— приходить заранее, минимум за 30 минут до начала мероприятия, так как на входе зрители обязаны пройти досмотр и предъявить личные вещи. Если среди них окажется запрещенный к проносу предмет, его нужно будет оставить в камере хранения;
— занимать только то место, которое указано в билете, и четко следовать указаниям персонала и милиции.
Запрещено:
— находиться на спортивном объекте или в фан-зоне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
— употреблять спиртные напитки в местах, которые для этого не предназначены.
Нельзя проносить с собой:
— спортивный инвентарь;
— дорожные сумки;
— детские коляски;
— маски, скрывающие лицо;
— домашних животных (за исключением собак‑поводырей в намордниках и на поводках);
— флаги и баннеры размером более 2×1,5 м;
— предметы, размеры которых превышают параметры 40x40x45 см;
— сигареты, спички, зажигалки, пиротехнику;
— оружие и его муляжи;
— беспилотные летательные аппараты;
— непрозрачную тару для воды: термосы, фляги, тамблеры;
— сегвеи, скейты, самокаты;
— селфи‑палки;
— лазерные устройства, красящие вещества.
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Правила безопасного поведения при посещении объектов и фан-зон II Европейских игр Рекомендуется: — приходить заранее, минимум за 30 минут до начала мероприятия,...
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