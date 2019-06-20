Что важно знать при посещении объектов и фан-зон II Европейских игр

Источник материала: Новости Хотимска

Правила безопасного поведения при посещении объектов и фан-зон II Европейских игр

Рекомендуется:

— приходить заранее, минимум за 30 минут до начала мероприятия, так как на входе зрители обязаны пройти досмотр и предъявить личные вещи. Если среди них окажется запрещенный к проносу предмет, его нужно будет оставить в камере хранения;

— занимать только то место, которое указано в билете, и четко следовать указаниям персонала и милиции.

Запрещено:

— находиться на спортивном объекте или в фан-зоне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— употреблять спиртные напитки в местах, которые для этого не предназначены.

Нельзя проносить с собой:

— спортивный инвентарь;

— дорожные сумки;

— детские коляски;

— маски, скрывающие лицо;

— домашних животных (за исключением собак‑поводырей в намордниках и на поводках);

— флаги и баннеры размером более 2×1,5 м;

— предметы, размеры которых превышают параметры 40x40x45 см;

— сигареты, спички, зажигалки, пиротехнику;

— оружие и его муляжи;

— беспилотные летательные аппараты;

— непрозрачную тару для воды: термосы, фляги, тамблеры;

— сегвеи, скейты, самокаты;

— селфи‑палки;

— лазерные устройства, красящие вещества.