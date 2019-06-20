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Под Смоленском уничтожили более 60 тонн яблок из Беларуси

21.06.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Под Смоленском уничтожили более 60 тонн яблок из Беларуси

Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.

На полигоне АО «СпецАТХ» в Смоленской области проведено уничтожение 61 тонны яблок. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

«В ходе фитосанитарного контроля специалистами ведомства было установлено, что яблоки неизвестного происхождения ввозились с территории Республики Беларусь без необходимых фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Кроме того, одна из партий ввозилась под видом товара прикрытия — утеплитель из каменной ваты.

 
 
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Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.
 
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