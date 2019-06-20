Под Смоленском уничтожили более 60 тонн яблок из Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Грузы уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.

На полигоне АО «СпецАТХ» в Смоленской области проведено уничтожение 61 тонны яблок. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

«В ходе фитосанитарного контроля специалистами ведомства было установлено, что яблоки неизвестного происхождения ввозились с территории Республики Беларусь без необходимых фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Кроме того, одна из партий ввозилась под видом товара прикрытия — утеплитель из каменной ваты.