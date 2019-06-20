Стооолько бесплатного! Посмотрите, куда минчане рванут на выходных

Источник материала: Tut.by

Начнем с невеселого — на выходных в Минске как будто бы будут дожди и вообще неприятная погода. Но в столице, как и всегда, полно любопытных мероприятий, до которых хоть с зонтом, но надо добрести. Мы подглядели статистику всех ивентов на уик-энд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 17 по 20 июня. Зацените!

Зависнуть на Фестивале Европейских игр



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 21 июня — 2 июля. Где: «Дримлэнд» . Сколько: билет на один день — 16 рублей. На все 12 дней фестиваля — 55 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Все-таки Европейские игры — самое громкое событие этих выходных, не спорьте. Пока спортсмены будут заниматься своими делами, тусовщиков приглашают на специальную гастро- и концертную площадку, которой станет «Дримлэнд». За 12 дней там выступят ЛСП, Слим, Лигалайз и еще более 300 артистов — на любой вкус, правда. Кроме этого, будут работать киберзона, площадка для креатива, зона национальных традиций, пространство для активных развлечений и специальная зона для детей. Мы, кстати, узнали, чем будут кормить гостей фестиваля: все блюда — 5 рублей, есть улитки!

В 20.00 сходите на церемонию открытия II Европейских игр на стадионе «Динамо».

Бонус от AFISHA.TUT.BY: не хотите тратиться? Понимаем. В эту субботу как раз стартуют шикарные джазовые вечера в Верхнем городе. Платить ни за что не нужно, просто приходите послушать исполнительницу из ЮАР Туту Пуоун с джазовым квартетом. К слову, все бесплатные фестивали лета в Минска мы собрали тут .

Все концерты в Минске и регионах

Взять квитки на спектакль с популярной актрисой



Фото: krasnoyarsk.icity.life

Когда: 21 июня, 19.00. Где: КЗ «Минск». Сколько: от 20 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Спектакль «На струнах дождя», главную роль в котором играет российская артистка театра и кино Ирина Муравьева, покажут уже сегодня. Это современная история, которая могла случиться в любом столетии. Кто они, эти немолодые, одинокие, забытые всеми дамы, коротающие вечера в обществе служанки и любимых котов?

Бонус от AFISHA.TUT.BY: сами пойдем на балет в Большой театр от украинского театра современной хореографии, там такую красоту обещают…

Что смотреть в минских театрах

Почиллить на вечеринке Granplus b2b Eloustik Tok



Фото: unsplash.com

Когда: 21 июня, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: бесплатно.

После утомительной недели нужно идти и релаксировать расслабляющем течении электронных ритмов. Более того, вас угостят крафтовым летним коктейлем, замешанном на мелодичном техно и глубинах хауса (говорят, это вкусно). А еще будет лайв Granplus и Eloustik Tok, добрый ламповый аналог прилагается. Вход свободный, уоу!

Бонус от AFISHA.TUT.BY: или вот в «Хайде» симпатичная вечеринка — Symbol : 22 июня c 21.00 на двух танцполах под открытым небом пройдет туса, главным лицом которой станет загадочный музыкальный проект от Никита Стеблина. От 10 рублей. А вот лучшие рейвы Минска и не только — на все лето.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Попасть на Большой британский фестиваль



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 23 июня, 13.00. Где: Верхний город . Сколько: бесплатно.

Вы же в курсе, что каждые выходные в Минске проходят фестивали национальных культур? В прошлую субботу, например, гуляла Польша. А в эти выходные Верхний город превратится в типичную британскую улочку с волынщиками и мимами. Если кому интересно, тут будут разбираться в азах регби, мини-футбола, крокета, кикера и стрельбы из лука. За музыкальную составляющую отвечают Dan Owen (Лондон), Clean Cut Kid (Ливерпуль), а еще несколько кавер-бэндов. Приходите сфотографироваться в красной телефонной будке, чтобы весь Instagram подумал, будто вы в Лондоне.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: за день до этого, 22 июня, с 10.00 в Белгосфилармонии будет проходить «Большой фортепианный марафон» — то есть 12 часов подряд можно будет прийти и послушать, как умельцы творят волшебство на фортепиано. А еще нам нашептали об уличных интерактивных зонах на площади перед филармонией — так что это будет полноценный фортепианный праздник. Кстати, вход в филармонию в этот день будет абсолютно бесплатный.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Затестить новый сет в «Песочнице»





Когда: все выходные, 12.00 — 23.00. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

За последние несколько недель мы уже десятки раз упоминали это название. А что делать, если минчанам так приглянулась эта площадка? Сходить в «Песочницу» — отличная идея для всей семьи, гурманов, тусовщиков и кого угодно. Тем более что туда сейчас подкатили новые сеты за те же 7 рублей. Все аппетитные новинки — тут .

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Или сходить туда же на концерт Monolove



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 22 июня, 20.00. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

Все-таки хот-дог приятнее жевать под музыку. Знаете, кто такой Monolove? Так и мы не знаем! Но этому потому, что музыкант презентует еще только первую свою EP в «Песочнице». Идем знакомиться?

Сфотографироваться на пенной вечеринке





Когда: ежедневно, 14.00 и 16.00 Где: « Дримлэнд ». Сколько: по входному билету в аквапарк.

А вдруг не будет дождя? Тогда бегом на пенную вечеринку в «Дримлэнд» — они там, кстати, каждый день при погоде в 25 °C. В общем, как это происходит: вас сгоняют с шезлонга и приглашают в атмосферу южных зажигательных вечеринок. Классная музыка от топовых минских МС включена.

Понять Сальвадора Дали



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: ежедневно, 11.00−19.00. Где: Национальный художественный музей . Сколько: от 15 рублей.

Вы уже могли и забыть, что в Минске проходит выставка работ Сальвадора Дали. Здесь представлены сразу же более 160 произведений искусства: музейные скульптуры, графика, произведения ювелирного (скульптуры из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями) и декоративно-прикладного искусства. Ну и самое важное: эти вещи к тому же можно купить.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если вы больше по своему, выставка Марка Шагала — если вдруг еще не слышали о ней, — уже давно в Минске и скорее всего придется вам по вкусу.

Если останется время, взять билеты в кино — «Люди в черном»



Кадр из фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Люди в черном» на прошлой неделе стал самым кассовым фильмов в сети кинотеатров Silver Screen и в Falcon Club Бутик Кино. Если еще не успели, сходите на главный блокбастер июня в эти выходные. Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, — шпион в их рядах. На экранах появятся Ребекка Фергюсон , Крис Хемсворт и Лиам Нисон .

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а мы порекомендуем свеженькую драму «За мечтой», если вы из тех, кто неосознанно фанатеет по Эль Фаннинг . Актриса самолично спела композиции Робин и Арианы Гранде, а еще — на секунду — выучила для роли польский. В общем, судя по трейлеру, нас ожидает новинка, как будто рифмующаяся с «Леди Берд» и «Неоновым демоном».

Что смотреть в минских кинотеатрах?

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Еще больше бесплатных мероприятий на выходные? Да вот же они