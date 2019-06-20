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Ателье ABT «разогрело» самую мощную версию пикапа Volkswagen Amarok

21.06.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баварское тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новейший комплект доработок для Volkswagen Amarok — в этот раз для самой мощной модификации пикапа, оснащенной дизельным V6.


Напомним, что трехлитровый турбодизель TDI мощностью 258 лошадиных сил на Amarok начали устанавливать в прошлом году. Умельцы ABT снабдили мотор собственным блоком управления, который поднял мощность до 306 сил, а крутящий момент — со штатных 580 Нм до 630 Нм. В результате время набора первой «сотни» у грузовичка сократилось на 0,2 секунды (7,8 секунды), а максимальная скорость увеличилась до 211 км/ч.


Кроме того, в ABT предлагают программу доработок и для младших модификаций пикапа Volkswagen. Например, для Amarok с 224-сильной версией дизельного V6 мощность можно поднять до 265 лошадиных сил, а модификацию дорейсталигового пикапа с двухлитровым TDI на 180 сил немцы форсируют до 200 «лошадок».


Напомним, что минувшей весной Amarok побывал в стенах другого немецкого бюро — Delta 4x4, специалисты которого приспособили пикап к вылазкам на тяжелое бездорожье.

 
 
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Баварское тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новейший комплект доработок для для самой мощной модификации пикапа Volkswagen.
 
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