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Ателье ABT «разогрело» самую мощную версию пикапа Volkswagen Amarok
Источник материала: Tut.by
Баварское тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новейший комплект доработок для Volkswagen Amarok — в этот раз для самой мощной модификации пикапа, оснащенной дизельным V6.
Напомним, что трехлитровый турбодизель TDI мощностью 258 лошадиных сил на Amarok начали устанавливать
Кроме того, в ABT предлагают программу доработок и для младших модификаций пикапа Volkswagen. Например, для Amarok с 224-сильной версией дизельного V6 мощность можно поднять до 265 лошадиных сил, а модификацию дорейсталигового пикапа с двухлитровым TDI на 180 сил немцы форсируют до 200 «лошадок».
Напомним, что минувшей весной Amarok побывал в стенах другого немецкого бюро —
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Баварское тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новейший комплект доработок для для самой мощной модификации пикапа Volkswagen.
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