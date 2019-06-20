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Суббота великих сражений на футбольных полях. Анонс 12-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
21 июня пройдут первые игры 12-го тура
В субботу команды, ведущие борьбу за медали, сыграют между собой. Откроет эту феерию матч в Минске 22 июня, куда в гости к «Ислочи» приедет БАТЭ. Минское «Динамо» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ», а в Солигорске «Шахтер» встретится с брестским «Динамо».
БАТЭ едет в столицу в статусе единоличного преследователя брестчан. Но их ждет непростой матч против «волков», которые получили знатную оплеуху от аутсайдера в прошлом туре и явно будут стараться реабилитироваться перед болельщиками.
Тем более на капитанский мостик возвращается отбывший дисквалификацию главный тренер Виталий Жуковский, умеющий находить нужные слова, которые взбадривают команду. А на своем поле команда еще не проигрывала в чемпионате! Поражение команды Жуковского может поставить крест на медальных и европейских амбициях коллектива.
У БАТЭ своя, особенная, мотивация победить в этом матче. Напомним, что именно «Ислочь» выбила весной борисовчан из розыгрыша Кубка Беларуси.
В этот же день в Минске столичное «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ». Команду Сергея Гуренко ждет соперник посерьезней, нежели аутсайдер РЦОР-БГУ. Эта игра станет хорошим индикатором готовности команды биться за место в Европе.
Пожалуй, ждать того, что минчане на кураже напихают «автозаводцам», не стоит.
Завершит программу второго дня тура сражение в Солигорске. В гости к «Шахтеру» приедет лидирующий Брест. «Горняков» ждет непростой экзамен, провалив который, они могут окончательно поставить крест на золотых амбициях.
Если вы не знаете, где провести субботний вечер, то мы рекомендуем вам «пробить выезд» в калийную столицу Беларуси.
12-й тур откроет матч аутсайдеров:
РЦОР-БГУ — «Торпедо» (Минск), 18.45;
«Неман» — ФК «Городея», 20.45.
В субботу тур порадует болельщиков сразу тремя яркими сражениями с участием лидеров:
«Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ», 19.00;
«Шахтер» — «Динамо» (Брест), 20.45.
В воскресенье программу тура закроют три игры:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 17.00;
ФК «Витебск» — «Дняпро-МЧЗ», 19.00;
ФК «Гомель» — «Славия», 20.45.
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В 12-м туре лидеры чемпионата сыграют между собой матчи. Останется ли Брест на вершине? Раненый «Шахтер» против лидера чемпионата в родных стенах!
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