Суббота великих сражений на футбольных полях. Анонс 12-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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21 июня пройдут первые игры 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу , после которого мы можем не узнать верхнюю часть турнирной таблицы первенства.

В субботу команды, ведущие борьбу за медали, сыграют между собой. Откроет эту феерию матч в Минске 22 июня, куда в гости к «Ислочи» приедет БАТЭ. Минское «Динамо» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ», а в Солигорске «Шахтер» встретится с брестским «Динамо».



«Горняки» в прошлом туре получили серьезный удар в Борисове, пропустив от БАТЭ три мяча. А уже в этом им играть с лидером! Фото: «Шахтер»

БАТЭ едет в столицу в статусе единоличного преследователя брестчан. Но их ждет непростой матч против «волков», которые получили знатную оплеуху от аутсайдера в прошлом туре и явно будут стараться реабилитироваться перед болельщиками.

Тем более на капитанский мостик возвращается отбывший дисквалификацию главный тренер Виталий Жуковский, умеющий находить нужные слова, которые взбадривают команду. А на своем поле команда еще не проигрывала в чемпионате! Поражение команды Жуковского может поставить крест на медальных и европейских амбициях коллектива.

У БАТЭ своя, особенная, мотивация победить в этом матче. Напомним, что именно «Ислочь» выбила весной борисовчан из розыгрыша Кубка Беларуси.

В этот же день в Минске столичное «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ». Команду Сергея Гуренко ждет соперник посерьезней, нежели аутсайдер РЦОР-БГУ. Эта игра станет хорошим индикатором готовности команды биться за место в Европе.

Пожалуй, ждать того, что минчане на кураже напихают «автозаводцам», не стоит. Гуренко сам признал , что уровень принятой команды довольной средний. Есть мотивированные игроки, «полировавшие лавку», но играть 90 минут они вряд ли готовы. Завезенные зимой россияне покинули клуб. Кем играть? Увидим ли мы на поле молодежь из дубля? Сделают ли футболисты болельщикам подарок к 92-летию клуба?

Завершит программу второго дня тура сражение в Солигорске. В гости к «Шахтеру» приедет лидирующий Брест. «Горняков» ждет непростой экзамен, провалив который, они могут окончательно поставить крест на золотых амбициях. Команда ментально начала подготовку к этой игре еще в Борисове. Времени предостаточно!

Если вы не знаете, где провести субботний вечер, то мы рекомендуем вам «пробить выезд» в калийную столицу Беларуси.

12-й тур откроет матч аутсайдеров:

РЦОР-БГУ — «Торпедо» (Минск), 18.45;



«Неман» — ФК «Городея», 20.45.



В субботу тур порадует болельщиков сразу тремя яркими сражениями с участием лидеров:

«Ислочь» — БАТЭ, 17.00;



«Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ», 19.00;



«Шахтер» — «Динамо» (Брест), 20.45.



В воскресенье программу тура закроют три игры:

ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 17.00;



ФК «Витебск» — «Дняпро-МЧЗ», 19.00;



ФК «Гомель» — «Славия», 20.45.



Положение в чемпионате перед 11-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 11 9 2 0 26 6 29 2 БАТЭ 11 9 0 2 19 4 27 3 Шахтер 11 8 0 3 18 9 24 4 Динамо (Минск) 11 7 1 3 17 9 22 5 Ислочь 11 7 0 4 15 9 21 6 Торпедо-БелАЗ 11 6 2 3 14 8 20 7 Славия 11 5 2 4 14 12 17 8 Неман 11 4 1 6 10 16 13 9 ФК Витебск 11 3 4 4 11 13 13 10 ФК Городея 11 3 4 4 6 11 13 11 Дняпро-МЧЗ 11 2 4 5 10 16 10 12 ФК Минск 11 1 6 4 10 15 9 13 ФК Гомель 11 2 1 8 17 21 7 14 ФК Слуцк 11 1 4 6 9 23 7 15 РЦОР-БГУ 11 1 4 6 11 27 7 16 Торпедо (Минск) 11 1 3 7 2 10 6

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