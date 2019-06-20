Сегодня стартуют II Европейские игры

Источник материала: Пинский Вестник

21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.



Каждого владельца билета на церемонию открытия ждет сюрприз: на своем зрительском месте он найдет набор подарков, например рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет.



В ходе церемонии открытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Основу уникальных декораций, спроектированных специально для церемонии, составит система из мобильных экранов. Такая конструкция позволит наполнить шоу трехмерными реалистичными объектами.



Главная задача церемонии - представить Беларусь миллионам телезрителей, раскрыть ее богатую историю, уникальный фольклор, в частности завораживающие легенды и предания, показать неповторимые памятники архитектуры. Назвать имена выдающихся исторических личностей и современников. Организаторы уверены, что даже белорусы, хорошо знающие свою историю, найдут для себя что-то новое.



Но самое главное - это потрясающее художественное представление, которое никого не оставит равнодушным. Одним из наиболее трогательных моментов церемонии станет прибытие на стадион «Пламени мира» - финальный этап пятидесятидневной Эстафеты огня.

Как сообщается, часть программы будет построена на ностальгических воспоминаниях об Олимпиаде-80. Например, зажгут ту самую чашу факела, которая была установлена в 1980 году. В новой конструкции заложена идея единения всех 50 стран Европы вокруг Европейских игр.



Европейские игры - это не только спортивный, но и музыкальный праздник. На открытии выступят звезда оперной сцены Анна Нетребко, которой будет аккомпанировать лично Игорь Крутой, а также восходящая казахстанская звезда Димаш Кудайберген.



Прямую трансляцию церемонии открытия II Европейских игр смотрите сегодня, 21 июня, в 21.55 на телеканале «Беларусь 1».



Подготовила Юлия Андрейченко

Фото официального сайта II Европейских игр