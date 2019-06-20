|
Прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Пинского городского Совета депутатов О.В.Левченко
21.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 25 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 в общественной приемной городской организации РОО «Белая Русь» по адресу: ул.Горького, 15 (центральная библиотека) личный прием граждан будет вести член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Пинского городского Совета депутатов по Молодежному избирательному округу №24 Ольга Васильевна ЛЕВЧЕНКО.
Предварительная запись на прием 24 июня 2019 года с 9.00 до 11.00 по телефону: 8(0165) 31-60-21.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Пинского городского Совета депутатов О.В.Левченко
25 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 в общественной приемной городской организации РОО «Белая Русь» по адресу: ул.Горького, 15 (центральная библиотека) личный прием граждан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)