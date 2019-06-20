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Прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Пинского городского Совета депутатов О.В.Левченко

21.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   25 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 в общественной приемной городской организации РОО «Белая Русь» по адресу: ул.Горького, 15 (центральная библиотека) личный прием граждан будет вести член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Пинского городского Совета депутатов по Молодежному избирательному округу №24 Ольга Васильевна ЛЕВЧЕНКО.

  Предварительная запись на прием 24 июня 2019 года с 9.00 до 11.00 по телефону: 8(0165) 31-60-21.
 
 
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  25 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 в общественной приемной городской организации РОО «Белая Русь» по адресу: ул.Горького, 15 (центральная библиотека) личный прием граждан...
 
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