План медиа-мероприятий II Европейских игр

ВАЖНО!

Исходя из практики международных спортивных мероприятий, проход на Церемонию открытия II Европейских игр будет осуществляться по билетам, согласно выделенным квотам на каждую организацию. Информация о количестве билетов, выделенных вашей организации и возможности посещения Церемонии, будет рассылаться на электронную почту организации, указанной в модуле аккредитации.

Билеты можно получить 21 июня с 18.00 до 20.00 в Главном пресс-центре (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8). После 20.00 оставшиеся билеты будут распространяться в порядке живой очереди. Те, кто не получат билет, смогут посмотреть церемонию открытия в конференц-зале Главного пресс-центра.