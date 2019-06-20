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План медиа-мероприятий II Европейских игр

21.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 19 – 22.06.2019 г.

 

21.06.2019

  Пресс-конференция, посвященная церемонии торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года, с участием представителей Дирекции и ООО «АРТ СИТИ 5»

 

  Время проведения:17:00 – 18:00

  Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)

  ВАЖНО!

  Исходя из практики международных спортивных мероприятий, проход на Церемонию открытия II Европейских игр будет осуществляться по билетам, согласно выделенным квотам на каждую организацию. Информация о количестве билетов, выделенных вашей организации и возможности посещения Церемонии, будет рассылаться на электронную почту организации, указанной в модуле аккредитации.

  Билеты можно получить 21 июня с 18.00 до 20.00 в Главном пресс-центре (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8). После 20.00 оставшиеся билеты будут распространяться в порядке живой очереди. Те, кто не получат билет, смогут посмотреть церемонию открытия в конференц-зале Главного пресс-центра.

21.06.2019

  Открытие фан-зон II Европейских игр 2019 года на площадках у МКСК «Минск-арена» и ГКСУ «Чижовка-арена»

 

  Время проведения: 20:00 – 22:00

  Место проведения: пр-т Победителей, 111; ул.Ташкентская, 19

22.06.2019

  Презентация премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Sport Media Awards)

 

  Время проведения: 14:00 – 14:45

  Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)

22.06.2019

  Пресс-конференция Международной федерации самбо (FIAS) «Европейские игры как путь к олимпийскому признанию?» с участием Президента FIAS Василия Шестакова, Генерального секретаря FIAS Роберто Феррариса, Президентом Европейской федерации самбо Сергея Елисеева, председателя ОО «Белорусская федерация самбо» Александра Кобрусева.

 

  Время проведения: 15:00 – 15:45

  Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)

22.06.2019

  Пресс-конференция по итогам проведения Генеральной ассамблеи ЕОК и выбору страны проведения Европейских игр 2023 года.

 

  Время проведения: 16:00 – 16:45

  Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8)

 

  Всю дополнительную информацию, актуальный график проведения медиамероприятий, а также необходимые для изучения документы Вы можете найти во вкладке «Медиа» на официальном сайте II Европейских игр www.minsk2019.by:   https://minsk2019.by/ru/smedia/publications

  А также по телефону Главного пресс-центра: +375 17 3752500.

 

 
Теги: Минск
 
 
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  Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 19 – 22.06.2019 г.   21.06.2019 ...
 
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