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Компенсацию за загрязненную нефть определят по итогам года
21.06.2019 09:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
СМИ сообщили, что фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам текущего года.
Информацию сообщил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, пишет
Приходько отметил, что создана рабочая группа для оценки размеров ущерба, нанесенного технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.
Приходько также напомнил, что стороны разработали "дорожную карту" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. По словам представителя российского кабмина, уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба".
Транспортировку нефти в эти страны в полном объеме в планах возобновить с 1 июля.Напомним, об ухудшении качества нефти белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил в конце апреля. В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.
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СМИ сообщили, что фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам текущего года.
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