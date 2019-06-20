Источник материала: Ежедневник





СМИ сообщили, что фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам текущего года.

Информацию сообщил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, пишет ТАСС .

Приходько отметил, что создана рабочая группа для оценки размеров ущерба, нанесенного технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.

Приходько также напомнил, что стороны разработали "дорожную карту" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. По словам представителя российского кабмина, уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба".

Транспортировку нефти в эти страны в полном объеме в планах возобновить с 1 июля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компенсацию за загрязненную нефть определят по итогам года СМИ сообщили, что фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» будет определена по итогам текущего года.

Напомним, об ухудшении качества нефти белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил в конце апреля. В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.