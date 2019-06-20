С полной нагрузкой: аэропорт Минска встречает гостей Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный аэропорт «Минск» принял уже более 3,5 тыс. гостей Европейских игр. В четверг ожидается самый массовый наплыв туристов, передает телеканал «МИР 24».

Самолеты прилетают каждые 20 минут. Пассажиров в здании аэропорта встречает дружелюбный талисман Лесик, который дарит гостям хорошее настроение.

Проданы практически все билеты на стрельбу из лука и пляжный футбол. А на соревнования по художественной гимнастике и вовсе увеличивают трибуны. Отсутствие билетов на соревнования – не повод отказываться от поездки в Минск. Это советуют те, кто уже приехал в столицу Беларуси.

Для тех, кто пока не смог достать билеты, организованы фан-зоны, в которых есть все для удобства болельщиков. Главная из них уже доступна для гостей. Для просмотра прямых трансляций установлены три огромных монитора.

Открыты сувенирные лавки и пункты питания, в которых можно познакомиться с кухней разных народов. И, конечно, отведать национальные блюда Беларуси.

«Драники? Нет, я не ела, но очень хочу. Я их видела на картинке. Я их обязательно попробую в ресторане», – рассказала Элоиза Купидо, комментатор из ЮАР.

Напомним, что в ближайшие полторы недели спортсмены из пятидесяти стран разыграют 199 комплектов медалей.