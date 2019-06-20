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На YouTube появилась ранее не изданная песня Фредди Меркьюри

21.06.2019 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На YouTube появилась ранее не изданная песня Фредди Меркьюри
кадр из youtube


Universal Music опубликовало в интернете ранее неизвестную песню фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

На YouTube появилась ранее не изданная песня Фредди Меркьюри Огнепоклонник Фредди Меркьюри. Тот, кто любил жизнь. Тот, кто пел песни

Видео было записано еще в 1986 году и затерялось в архиве давнего друга Меркьюри продюсера Дейва Кларка.

Композиция появилась спустя два года работы всемирно известного музыканта, а записан трек был под аккомпанементы пианино за шесть лет до смерти артиста. До этого композиция не выходила на аудионосителях.

Продюссер Дейв Кларк обнаружил уникальную находку у себя в архиве. Он решил отреставрировать видео и поделиться неизвестной песней Фредди Меркьюри с поклонниками в интернете.

 

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Видео было записано еще в 1986 году и затерялось в архиве давнего друга Меркьюри продюсера Дейва Кларка.
 
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