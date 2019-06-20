На YouTube появилась ранее не изданная песня Фредди Меркьюри

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Universal Music опубликовало в интернете ранее неизвестную песню фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

Видео было записано еще в 1986 году и затерялось в архиве давнего друга Меркьюри продюсера Дейва Кларка.

Композиция появилась спустя два года работы всемирно известного музыканта, а записан трек был под аккомпанементы пианино за шесть лет до смерти артиста. До этого композиция не выходила на аудионосителях.

Продюссер Дейв Кларк обнаружил уникальную находку у себя в архиве. Он решил отреставрировать видео и поделиться неизвестной песней Фредди Меркьюри с поклонниками в интернете.