О волнении, пьедестале и подготовке. Спортсмены Гродненщины дали финальные интервью перед II Европейскими играми

Источник материала: Вороновская газета





Никита ЧАЙКОВСКИЙ, чемпион Республики Беларусь и обладатель Кубка Республики Беларусь 2018 по пляжному футболу:

– Для меня это первые в карьере соревнования такого высоко уровня. Тот факт, что они пройдут в родной Беларуси, подстегивает приложить все усилия для победы. Сейчас мы с командой проходим заключительный этап подготовки ко II Европейским играм, а вообще подготовка началась еще в прошлом году. Хоть я сам родом из города Березы, что в Брестской области, в Гродно уже четыре года, учусь в ГрГУ имени Янки Купалы. Этот город стал для меня родным, именно здесь я увлекся пляжным футболом.

Виталий БУБНОВИЧ, финалист XXXI летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион и бронзовый призер I Европейских игр 2015 года в Баку, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы по пулевой стрельбе:

– Волнения практически нет, эмоции сейчас нельзя растрачивать. Готовимся к соревнованиям в режиме нон-стоп, усиленную подготовку к главному мультиспортивному событию Европы начали еще в прошлом году, все это время тренировались в тире на базе СШ №15. Сейчас вся национальная команда по пулевой стрельбе проходит подготовку в спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко в Минске. Каждый спортсмен делает все, что может для победы, поэтому все сейчас сосредоточены на грядущих соревнованиях. Сами спортивные состязания стартуют 22 июня.

Евгений ЗАЙЧИК, бронзовый призер чемпионата Беларуси 2018 года по пулевой стрельбе:





– Настроение боевое. Главная задача сейчас – выступить как можно лучше. Мы с тренером долго и упорно шли к этим масштабным соревнованиям – это прекрасная возможность испытать свои силы, ведь здесь соберутся сильнейшие спортсмены со всей Европы. Стрелять буду в четырех видах упражнений, поэтому шансов на медали больше. Я готов выложиться на все сто.

Служба информации «ГП»