Без «дома у Троицкого», «Галереи Минск» и небоскребов. Как изменился проспект Победителей

Источник материала: Tut.by

Новые торговые центры, скандальные сносы и крупные стройки, — проспект Победителей в Минске за последнее десятилетие очень изменился. Чтобы вспомнить, как именно, TUT.BY сравнил панорамы «Яндекса», обновленные только вчера , с теми, что снимали в 2010 году.

Galleria Minsk вместо общежития, небоскреб и новый стиль проспекта

На первой паре панорам — вид с автомобильного моста в начале проспекта Победителей девять лет назад и сейчас. На крыше здания Центра моды теперь висит надпись «Слава пераможцам!»: ее повесили в 2017 году. Тогдашний главный архитектор Минска Павел Лучинович объяснял появление этой надписи комплексным преображением проспекта. Годом раньше, в 2016-м, Александр Лукашенко поручал привести в порядок эту магистраль.

На панорамах 2010 года никакой надписи нет, зато перед путепроводом еще растут четыре высокие сосны.







Взглянуть на панораму в сторону продолжения проспекта еще интереснее. В 2010 году на Победителей еще нет комплекса Royal Plaza в 30 этажей — он строится. Когда этот минский небоскреб сдадут, на 28-м этаже откроется ресторан The View. Здание приняли по-разному: кто-то радовался новой точке обзора, кто-то — сетовал, что высотка «Минск">разорвала визуальную связь между Троицким и Раковским предместьями».







Дальше по проспекту сейчас располагается магазин «Коммунарки» с кафетерием, раньше на этом месте был магазин «Ромашка».







На панорамах-2010 торгового центра Galleria Minsk еще нет, а есть общежитие БГУ, которое снесут годом позже. Торговый центр с отелем не смогли построить к 2014 году, как собирались, но в 2016 году все-таки сдали.







Фасад Galleria Minsk примечательный . Именно с оглядкой на его стиль теперь на Победителей обновляют фасады других зданий. Как это выглядит в сравнении — на панорамах ниже.







В 2019 году в «Светоче» провели реконструкцию . На первых панорамах «Яндекса» можно увидеть, каким был фасад самого большого книжного магазина Минска в 2010 году и какой он сейчас. Увы, при последнем ремонте «Светоч» потерял важную черту — название, которое для минчан давно перешло в разряд топонимов.







Кинотеатр «Москва» снаружи практически не изменился за девять лет, а вот три дерева прямо перед ним, у края проспекта Победителей, вырубили. Это не единственное место на проспекте, где стало меньше деревьев — улицу стало проще снимать «на просвет».







По другую сторону проспекта на панорамах 2010 года уже видна стройка «дома Чижа» за Свислочью. Но тогда минчане еще не могли оценить весь объем здания, которое будут критиковать ближайшие девять лет. На панораме девятилетней давности можно видеть сезонный рынок, который приезжает на проспект Победителей после сбора урожая — тогда «Яндекс» отснял город осенью.







Музей войны, «Корона Замок» и Дворец независимости

В 2010 году стела «Минск — город-герой» со скульптурой, посвященной Родине, возвышаются справа от проспекта. Новое здание для музея войны только-только начали строить. Снимок 2019 года хорошо показывает, как с тех пор преобразился холм.







А вот как выглядит Дворец независимости, который открыли на месте зеленой зоны в 2013 году. Открыли, впрочем, не для всех, однако президент говорит, что тысячи человек записываются посмотреть его изнутри.







По другую сторону проспекта, совсем недалеко от Дворца, — торговый центр «Корона Замок». На снимке 2010 года видно, что он еще строится.







С 2010 года в Минске появилась площадь Государственного флага. Сейчас у выставочного павильона по проспекту Победителей, 14 возвышается флагшток, а раньше на высоте располагалась скульптура Меркурия. Два года назад она лежала на задворках «БелЭкспо».







Дальше по проспекту Победителей, у Футбольного манежа, построен отель международной сети Marriott. В 2010 году здесь был пустырь.







За последние девять лет на проспекте прибавилось спортивных сооружений. Как пример — Академия футбола.







Урбанистическая панорама: будущий небоскреб, «дома-корабли» и торговые центры

Жилой микрорайон «Веснянка» со стороны проспекта Победителей мало изменился, а вот в районе торгового центра «Арена-Сити» можно увидеть много интересного. Например, сам ТЦ с адресом проспект Победителей, 84 в 2010 году только строили.







Дальше в 2010 году у проспекта начинались пустыри. Участок, где будут возводить жилой небоскреб «Лазурит», на снимке 2010 года можно узнать по крышам подземного перехода. К 2019 году «Лазурит» уже успел побыть долгостроем и снова ожить. Сейчас стройку завершают. Дальше по проспекту — комплекс зданий с голубыми фасадами. На первых панорамах «Яндекса» их тоже не было.







Сравнивать панорамы ближе к концу проспекта очень просто: вся застройка новая. Например, вот как в 2019 году выглядят «здания-корабли» общественно-делового центра Riviera Plaza.







А вот возводятся здания гостинично-делового комплекса «Шантэр Хилл». Всего их будет четыре, комплекс собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году. Прямо за ними с высоты открывается отличный вид на водохранилище Дрозды.







А вот — жилые дома (в кадре — с адресами проспект Победителей, 125, 127 и 129). Видите эстакаду с объемными лестницами? В 2010 году этих зданий не было — тогда только появилась строительная площадка. Напротив этой застройки девять лет назад была зеленая зона, в 2019 году там на панорамах — Дворец художественной гимнастики (его показывать здесь не будем).







Если обернуться ближе к концу современного проспекта Победителей и посмотреть на город, то можно увидеть такой скайлайн (вид на город со стороны), который девять лет назад сложно было представить.







Что там в конце проспекта, перед МКАД? Сейчас — аквапарк «Лебяжий». Его лучше видно с кольцевой, но просматривается здание и со стороны Победителей. В 2010 году на этом месте был разве что баннер, который сообщал про стройку первого аквапарка.







Перед самой кольцевой обнаружилось место проспекта Победителей, наименее склонное к переменам: вот эта зеленая зона на склоне с выложенной цветами фразой «Квітней Беларусь». Правда, с 2010 года изменилась расцветка посадок, а на разделительной полосе проспекта появилось ограждение.





