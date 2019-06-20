ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия непогоды устраняют в Пинске

21.06.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По оперативным данным, 20 июня на территории Пинска и Пинского района с 7-39 по 8-30 по местному времени наблюдался очень сильный ливень. Выпало 30 мм осадков в течение 1 часа. В течение 6 часов выпало 48 мм.

Последствия непогоды устраняют в Пинске

Из-за сложившихся погодных условий имелись подтопления в двух частных жилых домах в Пинске на улицах Кобринской и Малиновой.

Последствия непогоды устраняют в Пинске

На улице Центральной зафиксировано подтопление подвала (10 см) в Пинской детской больнице, а на Первомайской – подвала Пинской центральной городской больницы (20 см).

Последствия непогоды устраняют в Пинске
 Последствия непогоды устраняют в Пинске

На места выезжали подразделения МЧС. В 12-00 работы по откачке и очистке ливневой канализации были полностью завершены спасателями, пострадавших нет, жизнеобеспечение не нарушено.

Последствия непогоды устраняют в Пинске
 Последствия непогоды устраняют в Пинске

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По оперативным данным, 20 июня на территории Пинска и Пинского района с 7-39 по 8-30 по местному времени наблюдался очень сильный ливень. Выпало 30 мм осадков в течение...
 
Новости дня
Новости разные
 
С полной нагрузкой: аэропорт Минска встречает гостей Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика