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Последствия непогоды устраняют в Пинске
21.06.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По оперативным данным, 20 июня на территории Пинска и Пинского района с 7-39 по 8-30 по местному времени наблюдался очень сильный ливень. Выпало 30 мм осадков в течение 1 часа. В течение 6 часов выпало 48 мм.
Из-за сложившихся погодных условий имелись подтопления в двух частных жилых домах в Пинске на улицах Кобринской и Малиновой.
На улице Центральной зафиксировано подтопление подвала (10 см) в Пинской детской больнице, а на Первомайской – подвала Пинской центральной городской больницы (20 см).
На места выезжали подразделения
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По оперативным данным, 20 июня на территории Пинска и Пинского района с 7-39 по 8-30 по местному времени наблюдался очень сильный ливень. Выпало 30 мм осадков в течение...
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