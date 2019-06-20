 Последствия непогоды устраняют в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

По оперативным данным, 20 июня на территории Пинска и Пинского района с 7-39 по 8-30 по местному времени наблюдался очень сильный ливень. Выпало 30 мм осадков в течение 1 часа. В течение 6 часов выпало 48 мм.





Из-за сложившихся погодных условий имелись подтопления в двух частных жилых домах в Пинске на улицах Кобринской и Малиновой.





На улице Центральной зафиксировано подтопление подвала (10 см) в Пинской детской больнице, а на Первомайской – подвала Пинской центральной городской больницы (20 см).







На места выезжали подразделения МЧС . В 12-00 работы по откачке и очистке ливневой канализации были полностью завершены спасателями, пострадавших нет, жизнеобеспечение не нарушено.





