Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации - пострадали 17 человек, есть люди с тяжёлыми травмами, но про погибших ничего не сообщается (информация от очевидцев, будет уточняться).





Как рассказывают очевидцы - фура ещё долго не могла остановиться, и продолжила движение до заправки, это значит, что она подъезжала к перекрёстку со стороны Пружан, а вот маршрутка двигалась в направлении Бреста из Каменюк. Маршрутное такси было "на главной", а фура должна была остановиться (там знак стоп). Но не смогла.





Впрочем, судя по повреждениям, скорость её тоже была невысокая, иначе последствия могли бы быть более печальными.

На месте происшествия уже работают медики, спасатели, сотрудники ГАИ и следователи. Пострадавшим помощь оказывали в том числе проезжавшие мимо люди.





Пострадавших доставляют в больницы, в том числе города Бреста. Для этого пришлось задействовать автомобили не столько скорой, но и медицинские машины МЧС .

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