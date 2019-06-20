ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

21.06.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации - пострадали 17 человек, есть люди с тяжёлыми травмами, но про погибших ничего не сообщается (информация от очевидцев, будет уточняться).

Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

Как рассказывают очевидцы - фура ещё долго не могла остановиться, и продолжила движение до заправки, это значит, что она подъезжала к перекрёстку со стороны Пружан, а вот маршрутка двигалась в направлении Бреста из Каменюк. Маршрутное такси было "на главной", а фура должна была остановиться (там знак стоп). Но не смогла.

Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

Впрочем, судя по повреждениям, скорость её тоже была невысокая, иначе последствия могли бы быть более печальными.

На месте происшествия уже работают медики, спасатели, сотрудники ГАИ и следователи. Пострадавшим помощь оказывали в том числе проезжавшие мимо люди.

Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

Пострадавших доставляют в больницы, в том числе города Бреста. Для этого пришлось задействовать автомобили не столько скорой, но и медицинские машины МЧС.

Ещё фото:

Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По предварительной информации - пострадали 17 человек, есть люди с тяжёлыми травмами, но про погибших ничего не сообщается (информация от очевидцев, будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
С полной нагрузкой: аэропорт Минска встречает гостей Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика