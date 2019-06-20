ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию торжественного открытия ІІ Европейских игр

21.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Белтелерадиокомпания как основной вещатель ІІ Европейских игр 2019 года представит вниманию телезрителей прямую трансляцию торжественного открытия континентального спортивного форума, которая состоится на Национальном олимпийском стадионе “Динамо” в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга. Прямую трансляцию торжественного открытия соревнований в 21.50 начнут вести “Беларусь 1”, “Беларусь 5”, “Беларусь 5. Интернет”, а также сайт медиахолдинга tvr.by. “В подготовке шоу задействовано более 2 тыс. человек – артисты, технические работники, гримеры, костюмеры, сценографы и балетмейстеры. На поле стадиона выйдут атлеты из 50 стран-участниц.

Для создания трехмерных реалистичных объектов установят декорации из мобильных экранов, а в общей сложности будет использовано 90 т современного высокотехнологичного оборудования. Виртуальные объекты станут частью окружающего пространства, и их смогут увидеть не только пришедшие на стадион, установив специальное приложение на свои смартфоны, но и телезрители. Воочию понаблюдать за открытием II Европейских игр смогут более 22 тыс. зрителей”, – рассказали в пресс-службе. Главная задача церемонии – раскрыть богатую историю Беларуси, ее фольклор, завораживающие легенды и предания, представить памятники архитектуры, исторических личностей и современников. Зрители окунутся в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусской нации, увидят Ефросинью Полоцкую, Франциска Скорину, Радзивиллов, Марка Шагала, Янку Купалу, Якуба Коласа и многих других.

Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию торжественного открытия ІІ Европейских игр

Подробности шоу организаторы держат в секрете, однако известно, что в концертной программе примут участие лучшие белорусские артисты: ведущие солисты оперы и балета, танцевальные коллективы, популярные исполнители. Также перед зрителями выступят оперная дива Анна Нетребко и победитель “Славянского базара – 2015” Димаш Кудайбергенов. Трогательным моментом станет завершение эстафеты огня “Пламя мира”, которым будет зажжена модернизированная чаша на стадионе “Динамо”, где уже горели искры спортивного праздника во время Олимпиады-80. Комментировать старт одного из главных спортивных событий этого лета будут заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, ведущая программы “Главный эфир” Виктория Сенкевич и спортивный журналист Белтелерадиокомпании, автор и ведущий проекта “Фактор силы” Павел Баранов. Помимо этого, в 20.50 в прямом эфире на “Беларусь 5” выйдет ток-шоу “Превью на арене” с приглашенными гостями и множеством сюрпризов. Для болельщиков, которые не смогут следить за телеэфиром, на волнах Первого национального канала Белорусского радио в 21.50 стартует специальный проект, посвященный открытию континентального форума. В эфире “Беларусь 1” с самыми важными новостями спортивного праздника, событиями и гостями уже с 19 июня и на протяжении всех дней соревнований с 12.00 до 13.00 и вечером в рамках “Панорамы” выходит проект “II Европейские игры. Информационный канал”.

В сетке вещания остаются также и дневники Агентства теленовостей “Игры.by”, рассказывающие о форуме в легком и непринужденном формате. Трансляции спортивных состязаний начнутся уже сегодня утром, когда телеканал “Беларусь 2” представит в прямом эфире квалификацию соревнований по стрельбе из лука в 8.55 и квалификацию турнира по боксу в 13.10. На “Беларусь 5” зрители смогут увидеть матчи предварительного раунда по баскетболу 3х3 в 8.50 и 13.50, а также состязания по стрельбе из лука в 12.45, 17.45 и даже в 1.15, ведь на время игр спортивный телеканал становится круглосуточным.

На “Беларусь 5. Интернет” будут представлены трансляции в стандартной для него форме – без комментариев. К слову, в эфир интернет-канала попадут и те соревнования, которые не выйдут на телеканалах, в сети они будут показаны в полном объеме. С 21 июня в эфире спортивного телеканала начнет работать новостной “Евроцентр”, который будет выходить 5 раз в день. Также на время игр на “Беларусь 5” выйдет 12 новых проектов, из которых зрители узнают расписание соревнований и ближайших трансляций, имена победителей и призеров и многое другое. Специальная программа “Итоги дня” ежедневно будет знакомить болельщиков с результатами состязаний. Подробный график телевизионных трансляций соревнований размещен на официальном сайте Белтелерадиокомпании. II Европейские игры пройдут в Минске по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

БелТА.


Поделитесь с друзьями
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелерадиокомпания как основной вещатель ІІ Европейских игр 2019 года представит вниманию телезрителей прямую трансляцию торжественного открытия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не стареют душой ветераны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика