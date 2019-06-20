Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию торжественного открытия ІІ Европейских игр

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белтелерадиокомпания как основной вещатель ІІ Европейских игр 2019 года представит вниманию телезрителей прямую трансляцию торжественного открытия континентального спортивного форума, которая состоится на Национальном олимпийском стадионе “Динамо” в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга . Прямую трансляцию торжественного открытия соревнований в 21.50 начнут вести “Беларусь 1”, “Беларусь 5”, “Беларусь 5. Интернет”, а также сайт медиахолдинга tvr.by. “В подготовке шоу задействовано более 2 тыс. человек – артисты, технические работники, гримеры, костюмеры, сценографы и балетмейстеры. На поле стадиона выйдут атлеты из 50 стран-участниц.

Для создания трехмерных реалистичных объектов установят декорации из мобильных экранов, а в общей сложности будет использовано 90 т современного высокотехнологичного оборудования. Виртуальные объекты станут частью окружающего пространства, и их смогут увидеть не только пришедшие на стадион, установив специальное приложение на свои смартфоны, но и телезрители. Воочию понаблюдать за открытием II Европейских игр смогут более 22 тыс. зрителей”, – рассказали в пресс-службе. Главная задача церемонии – раскрыть богатую историю Беларуси, ее фольклор, завораживающие легенды и предания, представить памятники архитектуры, исторических личностей и современников. Зрители окунутся в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусской нации, увидят Ефросинью Полоцкую, Франциска Скорину, Радзивиллов, Марка Шагала, Янку Купалу, Якуба Коласа и многих других.





Подробности шоу организаторы держат в секрете, однако известно, что в концертной программе примут участие лучшие белорусские артисты: ведущие солисты оперы и балета, танцевальные коллективы, популярные исполнители. Также перед зрителями выступят оперная дива Анна Нетребко и победитель “Славянского базара – 2015” Димаш Кудайбергенов. Трогательным моментом станет завершение эстафеты огня “Пламя мира”, которым будет зажжена модернизированная чаша на стадионе “Динамо”, где уже горели искры спортивного праздника во время Олимпиады-80. Комментировать старт одного из главных спортивных событий этого лета будут заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, ведущая программы “Главный эфир” Виктория Сенкевич и спортивный журналист Белтелерадиокомпании, автор и ведущий проекта “Фактор силы” Павел Баранов. Помимо этого, в 20.50 в прямом эфире на “Беларусь 5” выйдет ток-шоу “Превью на арене” с приглашенными гостями и множеством сюрпризов. Для болельщиков, которые не смогут следить за телеэфиром, на волнах Первого национального канала Белорусского радио в 21.50 стартует специальный проект, посвященный открытию континентального форума. В эфире “Беларусь 1” с самыми важными новостями спортивного праздника, событиями и гостями уже с 19 июня и на протяжении всех дней соревнований с 12.00 до 13.00 и вечером в рамках “Панорамы” выходит проект “II Европейские игры. Информационный канал”.

В сетке вещания остаются также и дневники Агентства теленовостей “Игры.by”, рассказывающие о форуме в легком и непринужденном формате. Трансляции спортивных состязаний начнутся уже сегодня утром, когда телеканал “Беларусь 2” представит в прямом эфире квалификацию соревнований по стрельбе из лука в 8.55 и квалификацию турнира по боксу в 13.10. На “Беларусь 5” зрители смогут увидеть матчи предварительного раунда по баскетболу 3х3 в 8.50 и 13.50, а также состязания по стрельбе из лука в 12.45, 17.45 и даже в 1.15, ведь на время игр спортивный телеканал становится круглосуточным.

На “Беларусь 5. Интернет” будут представлены трансляции в стандартной для него форме – без комментариев. К слову, в эфир интернет-канала попадут и те соревнования, которые не выйдут на телеканалах, в сети они будут показаны в полном объеме. С 21 июня в эфире спортивного телеканала начнет работать новостной “Евроцентр”, который будет выходить 5 раз в день. Также на время игр на “Беларусь 5” выйдет 12 новых проектов, из которых зрители узнают расписание соревнований и ближайших трансляций, имена победителей и призеров и многое другое. Специальная программа “Итоги дня” ежедневно будет знакомить болельщиков с результатами состязаний. Подробный график телевизионных трансляций соревнований размещен на официальном сайте Белтелерадиокомпании. II Европейские игры пройдут в Минске по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

БелТА.