Состоятся «прямые телефонные линии» и приемы граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 22 июня, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаилом Викентьевичем АФАНАСИКОМ.

24 июня, с 9.00 до 10.00, по номеру 5-13-95 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Александром Викторовичем КРУГЛИКОМ.

Во вторник, 25 июня, с 11.00 до 13.00, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета Олег Алексеевич СЕМЕНЧУК проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Грицкевичи (административное здание ОАО «Грицкевичи», аг. Грицкевичи, ул. Интернациональная, 1, кабинет сельского Совета). Предварительная запись по телефону 5-94-49.

Руководство Несвижского РОВД проведет «прямые телефонные линии» по вопросам правоохранительной деятельности, а также о порядке приема граждан на службу в ОВД.

На связи с населением: 25 июня, с 10.00 до 12.00 — начальник Несвижского РОВД Андрей Николаевич Петрученя. Тел. 5-93-47;

26 июня, с 10.00 до 12.00 — первый заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник криминальной милиции Дмитрий Александрович Павлють. Тел. 5-96-87;

27 июня, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Михайлович Чижик. Тел. 5-93-87;

28 июня, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Владимирович Ефимов. Тел. 5-13-14.